Les piscines municipals, al límit de la seva capacitat durant l'onada de calor
L’onada de calor omple els recintes dels municipis de la comarca i, en algun cas extrem, obliga a restringir l’accés per raons de seguretat
Les piscines d’estiu de la comarca són protagonistes de les onades de calor. En els darrers dies, aquests recintes s’han omplert de gom a gom fins al punt de que, en algunes ocasions, s’hagi arribat a l’extrem d’haver de restringir l’entrada a la piscina, perquè s’ha arribat al límit de la capacitat permesa, fet que pot provocar, a part d’incomoditat pels usuaris, situacions de perill per l’integritat física dels banyistes. És habitual que les piscines municipals tinguin una gran afluència durant tota la temporada d’estiu, ja que són un refugi climàtic gran, però és en els dies de més calor quan es poden produïr, de forma excepcional, aquestes situacions límit.
El diumenge 5 de juliol va succeïr un fet d’aquest tipus al municipi de Sant Salvador de Guardiola. L’alcaldessa, Anna Llobet, relata que «el socorrista va considerar que hi havia massa gent dins l’aigua i va demanar que s’aturés l’entrada de gent fins que no es pogués garantir la seguretat». Va ser només una estona, fins que hi va haver persones que estaven a l’interior que van sortir-ne i es va poder permetre entrar a tothom. Llobet lamenta que «tenim queixes d’algun abonat» que no va poder accedir, però recorda que tenir l’abonament no dona pas preferencial en casos com aquest, sinó que té el mateix valor que les entrades d’un sol dia, i que aquestes mesures s’apliquen «si hi ha motius de seguretat que requereixen aturar l’entrada de banyistes».
En altres ocasions, alguns municipis han hagut de comprovar que la capacitat no s’estigués excedint, fet que ha provocat que, temporalment es restringís l’entrada. A Callús, durant un dia d’aquesta temporada, es va haver d’aturar, de forma momentània, l’accés a la piscina. Segons explica l’alcaldessa del municipi, Elisabet Hernandez, el recinte disposa d’un sistema de control que fa una alerta si l’ocupació és molt alta. Un dia de calor, aquest sistema es va activar, i «es va limitar temporalment l’accés a la piscina mentre es feien les comprovacions oportunes sobre l’ocupació real del recinte». Sortosament, aquesta situació no es va allargar massa perquè «un cop efectuades les comprovacions i confirmat que hi havia disponibilitat, l’accés es va reprendre amb total normalitat». Hernandez expressa que la mesura es va adoptar «amb l’objectiu de garantir en tot moment el compliment de l’aforament autoritzat i la seguretat de les persones usuàries» i que es va tractar «d’una mesura puntual, preventiva i de molt curta durada, adoptada per garantir una correcta gestió de l’aforament». Sortosament, aquest fet ja no s’ha hagut de repetir.
En altres municipis, tot i que no s’hagi arribat a aquest extrem, dia rere dia acullen a centenars de persones que volen refrescar-se. A més, aquestes sovint coincideixen, especialment durant el juliol, amb els infants de campus esportius i casals d’estiu, que utilitzen aquestes instal·lacions i que apleguen, en algunes ocasions, centenars d’infants alhora. Un altre motiu de l’alta afluència de persones a les piscines és, precisament, l’arribada de banyistes d’altres municipis, especialment de Manresa o, en el cas dels municipis del sud de la comarca, provinents de ciutats com Terrassa o Sabadell. Aquestes ciutats sovint no disposen de piscines prou grans per encabir la demanda, i les persones que desitgen anar a la piscina es mouen a alguns pobles més petits que sovint no estan acostumats ni preparats per rebre aquest flux de persones.
Subscriu-te per seguir llegint
- La María, de 32 anys, viu en un bosc sense electricitat de la xarxa ni aigua calenta: 'Vius una mica al ritme de la vida
- Daniel Corrales Álvarez, diabètic de Manresa: «No demano que em regalin res, només un lloc on poder viure»
- La vídua del líder veïnal de la Balconada, de Manresa, Juan Manuel Zornoza, diu que se l'ha homenatjat 'tard i malament
- Una columna de fum activa les dotacions de Bombers i ADF a Rubió
- Un estudi amb lideratge manresà certifica que els infants de 0 a 3 anys són capaços de desenvolupar pensament científic
- Una manresana, investigada per formar part d'una xarxa que va ciberestafar gairebé 546.000 euros a una empresa
- Xoc aparatós entre un cotxe i un autocar a la confluència de la Muralla del Carme de Manresa amb la carretera de Vic
- Aquesta és la millor ciutat de Catalunya per formar una família: és la 15a del món i la primera d’Espanya