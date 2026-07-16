Monistrol de Montserrat llança un ajut pel transport públic adreçat a joves
La subvenció està pensada per aquells que estudien cursos postobligatòris fora del municipi i s'hi desplacen en bus o tren
Regió7
L'Ajuntament de Monistrol de Montserrat ha impulsat una convocatòria d’ajuts destinada als estudiants que cursen estudis postobligatoris fora del municipi i utilitzen el transport públic. Aquesta línia de subvencions s’adreça a joves d’entre 16 i 29 anys, empadronats a Monistrol de Montserrat, amb l’objectiu d’ajudar a reduir el cost del transport i facilitar que puguin continuar la seva formació «amb més igualtat d’oportunitats». L’ajut es pot sol·licitar mitjançant el tràmit disponible a la seu electrònica de l’Ajuntament.
La convocatòria compta amb una dotació màxima de 3.500 euros i les sol·licituds es podran presentar fins al 31 de desembre de 2026. Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament «reafirma el seu compromís amb els joves, amb l’educació i amb les famílies del municipi». Expliquen que són «petites accions que sumen, ajuden i contribueixen a construir un Monistrol amb més oportunitats per a tothom».
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