Sallent i Vic esdevenen referents d'espiritualitat i pelegrinatge claretians
El Govern General de la congregació ha decretat la comunitat que formen totes dues poblacions com a Casa Generalícia
El Govern General dels Missioners Claretians ha acordat erigir la comunitat de Vic-Sallent com a Casa Generalícia de la Congregació, una nova etapa que entra en vigor aquest dijous 16 de juliol, aniversari de la fundació de la Congregació (1849). Aquest anunci s’ha fet públic també aquest dijous al migdia, durant la missa d’aniversari de la Congregació, presidida pel Vicari Provincial, el pare Màxim Muñoz.
Aquest pas representa un moment de gran significat per a tota la família claretiana. Vic és el lloc on sant Antoni Maria Claret va donar inici a la Congregació i Sallent on ell va néixer. Ara, aquests espais fundacionals passen a estar directament vinculats al Govern General, reforçant el seu paper com a centre d'espiritualitat, memòria i projecció missionera a escala internacional.
El decret destaca també la voluntat del Govern General d'assumir la cura de la comunitat de Vic-Sallent i de potenciar-la com un dels santuaris congregacionals de referència juntament amb Barbastre i Roma.
Espais fundacionals amb una gran activitat
A Sallent, els claretians atenen la Casa natal-Museu del pare Claret juntament amb el seu temple adjacent i la parròquia de Sallent. A Vic, els claretians atenen la Casa d’Espiritualitat, el temple-Sepulcre de Sant Antoni Maria Claret, el Museu del pare Claret i el Centre d'Espiritualitat Claretiana (CESC) per promoure l'estudi, la conservació i la difusió del patrimoni espiritual i històric de sant Antoni Maria Claret.
Què significa ser casa generalícia?
És una comunitat que depèn directament del Govern General dels Claretians, amb seu a Roma, i deixa d'estar adscrita a una província, en aquest cas la Província Claretiana de Sanctus Paulus. Això significa que la responsabilitat de la seva animació i govern recau en el Govern General, que vetlla perquè sigui un espai al servei de tota la Congregació, destinant-li el personal necessari per realitzar la seva missió.
Els claretians que actualment formen part de la comunitat continuaran desenvolupant-hi la seva missió, ara adscrits a la nova Casa Generalícia, mantenint alhora els drets i vincles que els corresponen amb les seves províncies d'origen.
Els aspectes patrimonials i organitzatius es regularan de manera coordinada entre el Govern General i la Província Sanctus Paulus, d'acord amb el que estableix el decret d'erecció.
El Superior General, Mathew Vattamattam, qualifica aquesta nova etapa com «una ocasió plena de simbolisme i de gràcia» i expressa el desig que aquesta casa, «tan estretament vinculada als nostres orígens, continuï essent un lloc on l'esperit claretià es mantingui viu, s'aprofundeixi i es comparteixi amb missioners i pelegrins d'arreu del món».
"Els claretians estem presents en més de 70 països i som més de 3.000 religiosos, per tant, és coherent que la responsabilitat directa d'aquests espais fundacionals tan importants recaigui en el Govern General per potenciar-ne encara més la dimensió internacional i perquè disposin dels recursos personals i materials necessaris" assegura Màxim Muñoz.
Per la seva part, el Superior Provincial el pare Juan Martín Askaiturrieta ha refermat la decisió: "No és que la Província perdi Vic; és que Vic i Sallent passen a ser encara més de tota la Congregació. Això és un reconeixement que permetrà un nou impuls des del cor de la nostra Província, que és el cor de la Congregació. Per descomptat, la nostra Província continuarà col·laborant i essent ben present en aquests llocs que tant estima".
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