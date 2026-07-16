Sant Fruitós demana a la consellera Niubó climatitzar les aules de les escoles
La titular d'Educació també s'ha reunit amb representants d’una vintena de centres de primària i secundària de la Catalunya Central
Regió7
L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha demanat, en una reunió amb la consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya, Esther Niubó, que el municipi formi part de la segona fase del pla de climatització d’aules que està impulsant el Govern per fer front als efectes de la crisi climàtica. També han agraït al Departament la inversió de 125.000 euros que es destinaran a millores a l’escola Monsenyor Gibert, i alhora s’ha traslladat també la necessitat de continuar donant suport a la millora dels diferents centres educatius del municipi.
La consellera ha visitat aquest dijous l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, on ha estat rebuda per l'alcalde del municipi, Joan Carles Batanés, el regidor d'Ensenyament, David Serrano i la primera tinenta d’alcalde, Carme Cruz. La consellera ha estat acompanyada per Saray Gómez, directora dels serveis territorials d’Educació a la Catalunya Central. En la reunió de treball, s'han abordat diversos assumptes relacionats amb l'educació al municipi. Per altra banda, la trobada també ha servit per exposar a la consellera l’estreta relació entre l’Ajuntament i les escoles i l’institut del municipi.
La visita ha començat amb la signatura del llibre d'honor de l'Ajuntament i l’entrega a la consellera dels llibres commemoratius de la Festa de l’Arròs i el llibre “Sant Benet de Bages, arquitectura, art i patrimoni”. Un cop ha finalitzat la trobada institucional la consellera s’ha dirigit a l’institut Gerbert d’Aurillac on ha mantingut una trobada amb representants d’una vintena de centres de primària i secundària de la Catalunya Central.
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