Sant Joan de Vilatorrada ret homenatge als actors i a l’actriu de la Festa Major Infantil
L'Ajuntament i l'entitat el Sidral reconeixen a les persones que durant més de trenta anys, han sigut les ànimes d'aquesta celebració
Regió7
L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada va celebrar, a la Sala de Plens, un acte d’homenatge als actors i a l’actriu que, durant més de trenta anys, han donat vida als personatges de la Festa Major Infantil.
Aquest reconeixement pretenia posar en valor la dedicació, el compromís i la il·lusió de totes les persones que han fet possible una de les celebracions més estimades i emblemàtiques del municipi. Els personatges de la Festa Major Infantil han estat una peça fonamental d'una festa històrica que, any rere any, ha omplert els carrers de diversió, convivència i moments inoblidables per a diverses generacions de santjoanencs i santjoanenques.
L'acte va començar amb les intervencions de l'alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Solernou, la regidora d'infància, Silvia Barrios i, el president de l'entitat el Sidral, Jordi Font, que van destacar el paper fonamental d'aquests personatges en la consolidació de la Festa Major Infantil com una celebració de referència, reconeguda arreu de la Catalunya Central. Uns personatges que, amb la voluntat senzilla i alhora extraordinària de fer somriure els més petits, han deixat una empremta inesborrable en diverses generacions d'infants i famílies. Així mateix, l'alcalde i la regidora, van agrair la implicació, la dedicació i l'entusiasme de totes les persones que, al llarg dels anys, han fet créixer aquesta festa, amb un reconeixement especial a l'entitat El Sidral i a totes les persones voluntàries i col·laboradores que n'han fet possible la continuïtat, fins a convertir-la en un dels principals referents festius del municipi.
Posteriorment, els protagonistes de l'homenatge van compartir records, anècdotes i vivències amb el públic assistent. Pep Callau va recordar la seva experiència donant vida al Quicu, el personatge de la cresta, conegut per la seva energia, els seus salts i la seva capacitat de contagiar alegria. Jordi Pessarrodona va explicar les vivències interpretant en Sendo, un personatge molt proper als infants, que sempre despertava somriures entre els més petits.
Jessica Ragues va parlar del seu paper com a Super Iaia, un personatge que aportava una figura femenina imprescindible dins l'espectacle i que transmetia als infants el missatge que les àvies també poden ser heroïnes. També es va recordar el personatge del Jou Missatges, interpretat inicialment pel difunt Xavier Planas i, posteriorment, per Albert Vinyes. La seva esposa, Ester Virgili, va dedicar unes emotives paraules al seu record i va destacar la gran implicació de Xavier Planas en la creació de moltes de les estructures i elements de la Festa Major Infantil. Igualment, va posar en relleu el paper fonamental de l'entitat El Sidral en la consolidació i el creixement d'aquesta celebració.
- La María, de 32 anys, viu en un bosc sense electricitat de la xarxa ni aigua calenta: 'Vius una mica al ritme de la vida
- L'Hospital de Cerdanya, contra la planta més verinosa del Pirineu: un pla de divulgació vol prevenir intoxicacions per tora blava
- Un estudi amb lideratge manresà certifica que els infants de 0 a 3 anys són capaços de desenvolupar pensament científic
- Estabilizat l'incendi de Sant Quirze Safaja després de cremar 97 hectàrees
- Ot Santacreu, promesa manresana de les ciències a Catalunya: 'Quan estudies, si no hi dediques temps i les coses no surten, és fàcil acabar frustrat
- Aquesta és la millor ciutat de Catalunya per formar una família: és la 15a del món i la primera d’Espanya
- Daniel Corrales Álvarez, diabètic de Manresa: «No demano que em regalin res, només un lloc on poder viure»
- Joan Garcia, Eric Garcia i Marc Pubill, a 90 minuts de ser campions del Mundial