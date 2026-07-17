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Cardona acull el tancament d'una dècada del Programa de Desenvolupament Rural amb més de 1.050 milions d'euros executats

L'Auditori Valentí Fuster ha acollit aquest divendres la jornada de balanç del PDR 2014-2022, que ha permès modernitzar prop de 5.700 explotacions agràries, impulsar gairebé 2.900 joves agricultors i mobilitzar més de 1.800 projectes LEADER

Ordeig, amb representants de la CE i del Ministeri, a primera fila de l'auditori Valentí Fuster

Ordeig, amb representants de la CE i del Ministeri, a primera fila de l'auditori Valentí Fuster / Edu Font

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Eduard Font Badia

Cardona

L'Auditori Valentí Fuster de Cardona ha acollit aquest divendres al matí la jornada de tancament del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2022, una dècada de polítiques públiques que ha culminat amb l'execució de més de 1.050 milions d'euros de despesa pública i una execució pràcticament total dels recursos disponibles. L'acte ha reunit representants de la Comissió Europea, del Ministeri d'Agricultura, de la Generalitat, dels Grups d'Acció Local, del sector agroalimentari i de les entitats beneficiàries del programa.

El balanç presentat pel Departament d'Agricultura posa de manifest que la Generalitat ha estat el principal cofinançador del programa, amb una aportació de 488,7 milions d'euros, mentre que el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural hi ha contribuït amb 477,8 milions i l'Estat amb 84,1 milions. Durant el període d'execució, prorrogat fins al 31 de desembre de 2025, el programa ha arribat a convocar ajuts per valor de 1.264,5 milions d'euros, l'equivalent al 115% del pressupost inicialment previst. Una part important dels recursos s'han destinat a reforçar la competitivitat del sector agrari. En aquest àmbit s'han invertit 139,4 milions d'euros per modernitzar 5.729 explotacions agràries, mentre que 2.873 joves agricultors han rebut més de 73,6 milions per facilitar el relleu generacional. El programa també ha impulsat actuacions de suport a la indústria agroalimentària, la qualitat alimentària i les cadenes curtes de comercialització.

En matèria ambiental, el PDR ha beneficiat prop de 25.000 explotacions amb mesures agroambientals, ajuts a la producció ecològica i compensacions per a zones amb limitacions naturals. També ha destinat gairebé 85 milions d'euros a la gestió forestal i la prevenció d'incendis i més de 36 milions a la modernització dels regadius. La innovació i el desenvolupament territorial han estat un altre dels eixos del programa. Al llarg d'aquests anys s'han desenvolupat 829 projectes d'innovació i els onze Grups d'Acció Local LEADER han impulsat 1.853 projectes, amb una inversió pública de 79 milions d'euros que ha contribuït a crear 1.411 llocs de treball.

El conseller Òscar Ordeig a la seva intervenció a la cloenda del PDR a Cardona

El conseller Òscar Ordeig a la seva intervenció a la cloenda del PDR a Cardona / Departament d'Agricultura

Durant la clausura de la jornada, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha reivindicat el paper estratègic del món rural en el futur del país. "Catalunya serà rural o no serà", ha afirmat, després de destacar que durant aquesta dècada s'han destinat "1.000 milions d'euros durant 10 anys de suport al món rural, a les explotacions, a la modernització d'explotacions i també a la feina que han fet els grups líder". El conseller també ha subratllat que el desenvolupament rural "s'ha d'abordar des d'una perspectiva holística i integral", combinant el suport al sector agroalimentari amb les polítiques d'infraestructures, serveis públics i cohesió territorial. En aquest sentit, ha defensat una futura política agrària comuna (PAC) que mantingui el segon pilar dedicat al desenvolupament rural i que sigui "territorialitzada, sense perdre recursos, que aposti per la competitivitat, per la gestió forestal, per la innovació i que ens doni marge de flexibilitat per adaptar-nos a cada comarca".

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Ordeig conclou que el balanç dels últims deu anys ha de servir "per veure com enfoquem la pròxima dècada en un moment molt complex, amb molts problemes però també amb grans oportunitats", coincidint amb l'inici de les negociacions de la nova PAC europea.

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