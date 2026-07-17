La Festa Major del Pont de Vilomara posa l’accent en el talent local, la cultura i les tradicions
El municipi viurà aquest cap de setmana les jornades centrals d’un extens programa d’actes
El Pont de Vilomara i Rocafort ja està immers en la celebració de la seva festa major, una de les cites més esperades de l’any al municipi, que enguany s’allargarà fins al pròxim dilluns amb una programació pensada per a tots els públics i amb una clara aposta pel talent local, la cultura popular i les activitats familiars.
La festa va arrencar el passat 3 de juliol amb una caminada nocturna, una proposta per començar amb bon peu uns dies que combinen tradició, música, espectacles i activitats infantils. Del 10 al 12 de juliol es va celebrar la Festa Major Infantil, amb actes adreçats especialment als més petits i als joves, com la gimcana, la festa de l’escuma i propostes esportives i lúdiques.
A partir d’aquest cap de setmana, la festa major entra en els seus dies centrals. Avui, la programació inclou a les 6 de la tarda un berenar i ball al Centre Cívic Evaristo de la Torre amb Pep i Maria Josep Quartet, adreçat a la gent gran. A les 10 del vespre, des del balcó de l’Ajuntament, tindrà lloc la salutació d’inici de festa major, a càrrec del Pubillatge Vilomarenc. La nit continuarà amb activitats festives al carrer.
Demà serà una de les jornades més intenses del programa. Al matí hi haurà activitats familiars i propostes populars, mentre que a la tarda la festa es traslladarà als carrers amb el Carnaval d’estiu amb una cercavila festiva acompanyada per la xaranga Buidant la Bota i la batukada Batrakes. També a la tarda, la Plaça Major acollirà sardanes amb la Cobla Genisenca, i el Passeig de la Pau es convertirà en un dels grans punts de trobada amb sopar popular, música i una revetlla pensada per fer ballar diverses generacions amb repertori dels anys 80 i 90, seguida de més música fins ben entrada la matinada.
La jornada de diumenge reforçarà l’aposta cultural i d’arrel que l’Ajuntament ha volgut donar a aquesta edició amb un matí cultural i una tarda d’artistes. La Plaça Major es convertirà en l’epicentre d’un diumenge cultural amb activitats que volen posar en valor el talent del municipi i les seves tradicions. Hi haurà actuació castellera amb els Castellers de Santpedor, cercavila amb els Gegants i Grallers del Grup d’Infància i Joventut, vermut musical i, a la tarda, parades d’artesania local, exposició de pintura de pintors i pintores del poble, així com una proposta de vespreig amb sessió musical. La jornada acabarà amb un concert tribut a Alejandro Sanz.
La Festa Major del Pont es tancarà dilluns vinent, festiu local, amb un parc aquàtic a la Piscina Municipal i havaneres.
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