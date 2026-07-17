Les àrees estratègiques de gestió forestal ja han estat útils per aturar incendis
Bages i Berguedà concentren la majoria d’ajuts a la propietat privada perquè s’hi puguin fer treballs forestals de prevenció d’incendis
"La gestió forestal de boscos privats ajuda als propietaris, al medi ambient, però també a evitar incendis". Quan aquesta gestió es fa en unes àrees estratègiques decidides pels Bombers, serveixen per alentir l'avenç del foc. De fet, "aquest mateix estiu de tants incendis, ja ha estat útil en incendis com el de les Garrigues, o Sant Quirze Safaja", deia Àlex Muñoz, del Centre de la Propietat Forestal de Catalunya.
El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha visitat avui a Cardona una finca forestal privada de Cardona per conèixer de primera mà els treballs de prevenció d’incendis forestals que s’hi ha realitzat abans d’aquest estiu. Ordeig assegura que la gestió forestal ha contribuït a "minimitzar al màxim" les hectàrees cremades i les "desgràcies personals i materials" en un any "extremadament complex". En aquest sentit, ha destacat que el pressupost del 2026 destina "la partida més alta de la història" en prevenció d'incendis i gestió forestal.
Bages i Berguedà concentren la majoria d’ajuts a la propietat privada perquè s’hi puguin fer treballs forestals de prevenció d’incendis amb 6.386.380 euros entre els anys 2022 i 2025. Des del 2022, s'han executat actuacions en 6.000 hectàrees de boscos privades amb una inversió acumulada de 13,4 milions d'euros. També és cert que hi ha 200.000 hectàrees dins d'aquestes àrees estratègiques i que queda molt per a poder arribar a totes.
Per això, tant el conseller com el responsable del CGF demanaven a tots els propietaris forestals que fessin l'esforç de tenir gestionats els seus boscos. Ara està oberta la convocatòria 2026 dels ajuts per a la prevenció d'incendis forestals en terrenys forestals de titularitat privada de 4,84 milions d’Euros. Aquesta línia d'ajuts finança treballs silvícoles de reducció de la càrrega de combustible, aclarides i tractaments de millora de les masses forestals, així com la millora de la xarxa viària forestal necessària per facilitar tant la gestió dels boscos com les tasques d'extinció en cas d'emergència.
El propietari de la finca visitada, Joan Barat, deia que "sense els ajuts de l'administració no hagués pogut tirar endavant aquestes tasques de neteja", però pensa que ha anat "molt bé fer-les perquè pasturi el ramat de vaques que tinc i perquè, al cap i a la fi, visc al mig del bosc, i he d'estar segur que un incendi no em cremarà la casa".
Subscriu-te per seguir llegint
- Els arquitectes a Manresa alerten: 'Avui no surt a compte fer pisos que no siguin per a persones que puguin pagar preus elevats
- Un incendi a la fàbrica Lipmes de Manresa obliga a confinar els veïns i el CAP Les Bases
- Els Mossos d'Esquadra busquen la Sara Maria, desapareguda el 8 de juliol a Badalona
- Prou Sal deixa la Comissió de la Mineria: «No volem convertir un desastre mediambiental en una atracció turística»
- L'Hospital de Cerdanya, contra la planta més verinosa del Pirineu: un pla de divulgació vol prevenir intoxicacions per tora blava
- El cas del diabètic sense sostre irromp al ple de Manresa
- La María, de 32 anys, viu en un bosc sense electricitat de la xarxa ni aigua calenta: 'Vius una mica al ritme de la vida
- La mare de la Noelia, la jove que va rebre l'eutanàsia, demana identificar els violadors de la seva filla: 'No volia que això quedés impune