Salvador Illa, a Cardona: "Vull agrair al Dr. Valentí Fuster el retorn que està fent de la seva saviesa a la comunitat"
Un centenar llarg de persones i autoritats han assistit a l'acte de presentació dels resultats preliminars de l'estudi Healthy Communities 2030 (HC-2030), una investigació pionera que analitza a Cardona i Sallent l’impacte de les intervencions comunitàries educatives a l'hora de millorar la salut cardiovascular
"Avui soc a Cardona per agrair al Dr. Valentí Fuster el retorn que fa de la seva saviesa i coneixement científic a la comunitat, tant amb la Fundació SHE com amb les iniciatives que impulsa, enfocades en tres eixos importants: la ciència, la salut i l'educació". Amb aquestes paraules ha obert el president de la Generalitat, Salvador Illa, l'acte de presentació dels resultats preliminars de l’estudi Healthy Communities 2030 (HC-2030), una investigació pionera que analitza a Cardona i Sallent l’impacte de les intervencions comunitàries educatives a l'hora de millorar la salut cardiovascular de la població.
"L'infart de miocardi és la primera causa de mortalitat al món des de fa dècades". Aquesta és l'evidència que va portar el prestigiós cardiòleg i fill adoptiu de la vila bagenca, el Dr. Valentí Fuster, a pensar com tractar el problema des d'un punt més efectiu. I va donar amb la solució: la prevenció.
Per això, amb la Fundació SHE, de què n'és president, l'any 2021 va impulsar un projecte per provar l'impacte positiu dels hàbits saludables a l'hora de reduir els factors de risc, que poden ser físics, com l'obesitat, el sedentarisme, una dieta desequilibrada o el tabaquisme; o químics, com la diabetis, el colesterol i la hipertensió. I la clau de tot, ha estat incidir en la col·lectivitat, "per crear comunitats amb cultura compartida que valori els hàbits saludables", apunta.
Un acte participat
L'acte ha reunit un centenar llarg de persones a l'auditori que du el nom del prestigiós cardiòleg, fill adoptiu de la vila bagenca, a banda d'autoritats com el president Salvador Illa, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, la delegada del Govern a la Catalunya central, Elia Tortolero, i alcaldes i alcaldesses de la regió. Per descomptat, no hi han faltat el Dr. Valentí Fuster, president de la Fundació SHE i investigador principal del projecte, i el Dr. Jaume Marrugat, cardiòleg i investigador de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM), que també hi participa.
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