Sant Fruitós de Bages reformarà l’entorn del Teatre Casal Cultural
L'actuació prevista té l'objectiu de millorar l’accessibilitat i la funcionalitat de l'equipament
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages durà a terme una reforma de l’espai públic que envolta el Teatre Casal Cultural amb l’objectiu de millorar-ne l’accessibilitat, ampliar les opcions d’aparcament i oferir una imatge més endreçada, renovada i funcional d’aquest entorn.
La principal actuació consistirà en la reorganització de l’espai viari per crear noves places d'estacionament a les immediateses del teatre. Així mateix, s’habilitarà una zona d’aparcament de curta durada (Stop & Go) perquè els acompanyants de les persones assistents puguin aturar-se uns minuts i deixar-les a la porta de l’equipament amb més comoditat i seguretat.
Per fer-ho possible, es retallarà la vorera situada davant del teatre, fet que permetrà ampliar el cordó d’aparcament. Aquesta actuació també facilitarà la construcció d’un nou gual d’accés a la porta posterior o de servei del Teatre Casal Cultural, destinat a la descàrrega de material escenogràfic i a altres necessitats logístiques de l’equipament. La nova zona Stop & Go s’ubicarà davant d’aquest accés.
De manera complementària, el projecte també preveu la construcció d’un nou paviment de formigó a l’actual espai de parterre sense ús situat entre la carretera de Vic i la porta d’emergència i de servei del teatre, contribuint a una millor ordenació de l’espai exterior.
Aquesta actuació compta amb un pressupost de 40.000 euros i està previst que les obres s’iniciïn pròximament.
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