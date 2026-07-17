Santpedor celebrarà la festa de Santa Anna amb el Club de Tenis com a abanderat
La celebració popular tindrà lloc el cap de setmana del 25 i 26 de juliol
Santpedor celebrarà la festa de Santa Anna els dies 25 i 26 de juliol, una de les tradicions més arrelades al poble i que reunirà les entitats al voltant de la patrona de Santpedor, mantenint viu un llegat que es transmet de generació en generació.
Un dels moments més emblemàtics serà el relleu dels abanderats de la vila, un reconeixement que enguany recau en el Club de Tenis Santpedor.
Durant l'acte institucional de dissabte, l'entitat rebrà la bandera de Santpedor i l'ofrena floral, que traslladarà l'endemà diumenge des de l’ermita de Sant Francesc fins a l'ermita de Santa Anna en la tradicional caminada. Aquesta distinció remarca la trajectòria i el compromís del Club formant part del teixit associatiu i esportiu del poble.
La programació de Santa Anna de dissabte inclou, entre d'altres, el lliurament dels premis del Concurs de Balcons Florits, la renovació del vot a Santa Anna, les actuacions de cultura popular, la botifarrada a càrrec de la Llar d’Avis Ca l’Arola i el ball de Sant Jaume. A més, la celebració coincideix amb la cloenda de les activitats de l’Estiu Jove dissabte al vespre amb el Concurs de Música Jove i el concert del grup Strombers.
Diumenge, la celebració continuarà amb el pelegrinatge a les ermites, la missa en honor a Santa Anna, l'esmorzar de germanor i una audició de sardanes, en una jornada de tradició, participació i sentiment de poble.
No hi faltarà el trenet per fer el recorregut des de Cal Llovet fins a Santa Anna.
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