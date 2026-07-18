Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Oriol JunquerasFinal MundialUManresaLa OdiseaPi de les Tres BranquesPisos a Manresa
instagramlinkedin

Castellbell ha hagut de tancar el bany a les piscines quatre dies per la presència de defecacions

La presència de restes a l'aigua fa que aquestes zones no es puguin tornar a utilitzar fins que les analítiques no indiquen que han desaparegut els elements de possible contaminació

La pisina de Castellbell i el Vilar

La pisina de Castellbell i el Vilar / Arxiu particular

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Regió7

Castellbell i el Vilar

Les piscines municipals de Castellbell i el Vilar han hagut de tancar, parcialment o totalment, quatre dies durant aquesta última setmana a causa de diverses defecacions que es van trobar a l’aigua, segons que han explicat a aquest diari fonts del PSC. Els darrers estius, a diferents piscines de municipis de la Catalunya central s'han viscut situacions similars, que, òbviament, generen malestar entre els usuaris d'aquestes instal·lacions. La setmana ha estat de les més càlides de l'estiu, coincidint amb la tercera onada de temperatures entorn dels 40 °C. La piscina, justament, és un dels refugis climàtics per aquests dies de calor extrema.

Segons han explicat diversos usuaris, dels cinc dies que portem de setmana, en quatre ocasions alguna de les tres piscines de les instal·lacions ha hagut de ser clausurada per motius sanitaris. Aquest tipus d’incidents obliguen a activar els protocols de seguretat i higiene establerts per garantir la salut dels banyistes, fet que implica el tancament temporal de la zona afectada fins que l’aigua torna a complir els requisits sanitaris exigits.

Notícies relacionades

El grup Socialista de Castellbell i el Vilar ha recollit les queixes d'alguns veïns, molestos pels tancaments i per una suposada informació deficients dels incidents i presentarà una moció per debatre en el pròxim Ple l'establiment de mesures per evitar aquests successos. També reclamaran que es tramitin compensacions per als que tenen un abonament de temporada.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Els arquitectes a Manresa alerten: 'Avui no surt a compte fer pisos que no siguin per a persones que puguin pagar preus elevats
  2. Un austríac i una avinyonenca tanquen el cercle familiar amb els Tallers d’Avinyó
  3. Els Mossos d'Esquadra busquen la Sara Maria, desapareguda el 8 de juliol a Badalona
  4. Ayoub Shimi, pare d'un menor d'11 anys, que viu a Manresa en una tenda de campanya: «Un nen no pot estar al carrer»
  5. Se suspèn la final del Mundial 2026 entre Espanya i l’Argentina? Així està la situació
  6. Tres setmanes sense el Braulio, el veí de Còrdova que es va perdre en un bosc del Bages durant un retir espiritual
  7. Catalunya tria Biel, però la Catalunya central prefereix un altre nom
  8. El secret d'un manresà per vendre vi català a restaurants del Japó i d'Europa

Castellbell ha hagut de tancar el bany a les piscines quatre dies per la presència de defecacions

Castellbell ha hagut de tancar el bany a les piscines quatre dies per la presència de defecacions

Els Mossos activen el reforç d’estiu amb 1.300 agents més, drons i més pressió contra les armes i els multireincidents

Els Mossos activen el reforç d’estiu amb 1.300 agents més, drons i més pressió contra les armes i els multireincidents

Tres hospitals de Barcelona centralitzen l’antídot contra els escurçons, presents també a la Catalunya central

Tres hospitals de Barcelona centralitzen l’antídot contra els escurçons, presents també a la Catalunya central

Cinc ferits per l'explosió en un cotxe aparcat a Lleida

Cinc ferits per l'explosió en un cotxe aparcat a Lleida

La final del Mundial es juga al menjador de casa: el conflicte d’interessos de les parelles hispanoargentines

La final del Mundial es juga al menjador de casa: el conflicte d’interessos de les parelles hispanoargentines

Junts proclama que Puigdemont tornarà a Catalunya «peti qui peti» tot i que la justícia espanyola busqui «venjança»

Junts proclama que Puigdemont tornarà a Catalunya «peti qui peti» tot i que la justícia espanyola busqui «venjança»

Franc Molinos (38 anys), vivint en un camió amb els seus gossos: «Fa set anys que no pago llum i amb prou feines pago aigua»

Franc Molinos (38 anys), vivint en un camió amb els seus gossos: «Fa set anys que no pago llum i amb prou feines pago aigua»

La Guerra Civil espanyola que entusiasma els seguidors de Trump

La Guerra Civil espanyola que entusiasma els seguidors de Trump
Tracking Pixel Contents