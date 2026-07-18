Castellbell ha hagut de tancar el bany a les piscines quatre dies per la presència de defecacions
La presència de restes a l'aigua fa que aquestes zones no es puguin tornar a utilitzar fins que les analítiques no indiquen que han desaparegut els elements de possible contaminació
Regió7
Les piscines municipals de Castellbell i el Vilar han hagut de tancar, parcialment o totalment, quatre dies durant aquesta última setmana a causa de diverses defecacions que es van trobar a l’aigua, segons que han explicat a aquest diari fonts del PSC. Els darrers estius, a diferents piscines de municipis de la Catalunya central s'han viscut situacions similars, que, òbviament, generen malestar entre els usuaris d'aquestes instal·lacions. La setmana ha estat de les més càlides de l'estiu, coincidint amb la tercera onada de temperatures entorn dels 40 °C. La piscina, justament, és un dels refugis climàtics per aquests dies de calor extrema.
Segons han explicat diversos usuaris, dels cinc dies que portem de setmana, en quatre ocasions alguna de les tres piscines de les instal·lacions ha hagut de ser clausurada per motius sanitaris. Aquest tipus d’incidents obliguen a activar els protocols de seguretat i higiene establerts per garantir la salut dels banyistes, fet que implica el tancament temporal de la zona afectada fins que l’aigua torna a complir els requisits sanitaris exigits.
El grup Socialista de Castellbell i el Vilar ha recollit les queixes d'alguns veïns, molestos pels tancaments i per una suposada informació deficients dels incidents i presentarà una moció per debatre en el pròxim Ple l'establiment de mesures per evitar aquests successos. També reclamaran que es tramitin compensacions per als que tenen un abonament de temporada.
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