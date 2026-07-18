Cinc ferits lleus en una col·lisió per encalç entre dos vehicles a la C-25, a Sallent
L'accident s'ha produït aquest dissabte al migdia en sentit Vic i ha mobilitzat dues dotacions dels Bombers
Cap dels afectats ha hagut de ser traslladat a l'hospital per part del Sistema d'Emergències Mèdiques
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Una col·lisió per encalç entre dos turismes aquest dissabte al migdia ha provocat cinc ferits lleus a la C-25, al seu pas per Sallent, en sentit Vic. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, l'accident s'ha produït al punt quilomètric 141,2 i l'avís als serveis d'emergència s'ha rebut pocs minuts abans de les dues del migdia.
Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, del parc de Manresa, que han assegurat la zona i han donat suport en les tasques d'assistència. Malgrat l'impacte i l'ensurt, tots els afectats han resultat ferits de caràcter lleu i cap d'ells ha necessitat ser traslladat a un centre hospitalari per part del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
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