Espeleòlegs del Centre Excursionista del Bages visiten la cova de Lombrives
La cavitat té una part de visita turística, però els grups d’espeleòlegs federats tenen accés a recórrer la resta de galeries de la cavitat
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Regió7
Manresa
La secció d’espeleologia EDES del Centre Excursionista Comarca de Bages va recórrer la Grotte de Lombrives a l’Ariege (França). És coneguda com una de les coves més grans i fascinants d’Europa. Destaca per les seves galeries, les seves formacions geològiques gegants i el seu llac subterrani. La cavitat té una part de visita turística, però els grups d’espeleòlegs federats tenen accés a recórrer la resta de galeries de la cavitat.
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