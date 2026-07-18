L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar busca els responsables d'una defecació intencionada a la piscina municipal
El consistori ha sol·licitat la revisió de les imatges de les càmeres de seguretat després de l'episodi viscut ahir a la piscina municipal
Al llarg de la setmana, s'han detectat excrements a l'aigua en quatre ocasions
Les piscines municipals de Castellbell i el Vilar han hagut de tancar diverses vegades durant la darrera setmana després de detectar-s'hi defecacions a l'aigua. Dels quatre episodis registrats, tres s'han produït de manera accidental per part d'infants. En canvi, el d'ahir, divendres, hauria estat provocat de forma intencionada per un grup d'adolescents, en el que des del consistori han qualificat d'"acte incívic".
Arran d'aquest darrer incident, l'Ajuntament ha ordenat formalment a l'empresa de seguretat que revisi amb urgència les imatges de les càmeres corresponents al moment dels fets. L'objectiu és, segons assenyala el consistori, "identificar els responsables d'aquestes greus accions, avaluar la incidència i presentar immediatament la denúncia corresponent davant els Mossos d'Esquadra".
En concret, el consistori ha demanat revisar les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat entre les 15:40 h i les 15:45 h, especialment les corresponents a l'angle inferior dret de la piscina gran, on ahir es va produir la defecació. Tot i que asseguren que tots els episodis els generen preocupació, remarquen que aquest darrer és el que més els inquieta, ja que tot apunta que va ser un acte intencionat comès per part d'adolescents.
En aquest sentit, Francesc Devant, regidor de l'Ajuntament que aquests dies exerceix les funcions d'alcalde accidental, ha declarat a aquest diari que "els primers interessats que la piscina municipal funcioni bé som nosaltres mateixos" i que, per aquest motiu, estan treballant per solucionar el problema i, en el cas del darrer episodi, identificar-ne els responsables per adoptar les mesures pertinents.
Amb tot, des de l'equip de govern també han lamentat les declaracions del PSC, que ja ha anunciat que presentarà una moció al pròxim ple per debatre l'establiment de mesures per evitar que aquests fets es repeteixin. Els socialistes també reclamaran que es tramitin compensacions per als usuaris que disposen d'un abonament de temporada. "L'incivisme no és responsabilitat de l'Ajuntament", subratllen des del consistori, que es considera "una víctima més d'aquestes gamberrades, no el culpable".
Des del govern municipal també insisteixen que el servei funciona correctament i que, sempre que es detecta una incidència, s'apliquen de manera estricta els protocols de salut pública per garantir la seguretat de l'aigua. Pel que fa al possible establiment de mesures preventives i a la tramitació de compensacions, asseguren que aquesta opció no està sobre la taula. "No es pot pretendre que el pressupost municipal —que paguen tots els veïns— es destini a cobrir econòmicament les accions incíviques d'uns pocs. L'administració no pot finançar el vandalisme", afirmen.
En resposta a les declaracions dels socialistes, Devant ha posat el focus en la necessitat d'identificar i sancionar els responsables i "no en desgastar el govern municipal per un problema d'educació ciutadana". "L'Ajuntament compleix amb la seva feina: gestionar el servei i protegir la salut de tothom. Exigir-li responsabilitats polítiques o econòmiques per la mala educació d'un particular és completament demagògic", conclou.
Una inversió destacada
L'alcalde accidental, Francesc Devant, també ha volgut posar en valor la inversió que l'Ajuntament ha fet aquest any per millorar les instal·lacions de la piscina municipal. En total, el consistori hi ha destinat més de 40.000 euros, que han permès executar actuacions com la rehabilitació del bar —amb la renovació completa de la instal·lació elèctrica— o la reforma de les dutxes. "El que volem des de l'Ajuntament és el millor per al veïnat. No volem enfrontaments", conclou.
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