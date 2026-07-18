Monistrol tindrà una segona entrada al nucli per la carretera de Montserrat
La Generalitat ha començat a redactar el projecte per fer una rotonda a l’altura del camp de futbol, i l’Ajuntament ha fet que s’hi afegís un vial d’accés al poble pel sector del pavelló
Monistrol de Montserrat disposarà d’una segona porta d’entrada per a vehicles al sector del nucli urbà. Es tracta d’un futur vial que, segons va explicar en l’últim ple municipal l’alcaldessa monistrolenca, Núria Carreras, va lligat a un projecte que la Generalitat havia començat a treballar per a la construcció d’una rotonda a la carretera que puja a Montserrat i a una reivindicació que el govern monistrolenc ha traslladat al departament de Territori i que aquest ha assumit aprofitant aquesta actuació.
Concretament, el que la Generalitat ja havia iniciat era la redacció d’un projecte executiu per construir aquesta rotonda en el quilòmetre 5,5 de la carretera BP-1121. Es tracta d’un punt del traçat, situat mig quilòmetre més amunt del que és l’entrada a la part del nucli de Monistrol per la plaça de la Mentirosa i de la Font Gran, a l’altura de l’accés al camp de futbol.
Aquest giratori connectaria amb el vial de la instal·lació esportiva, a una banda (a la dreta en sentit ascendent) i també, a l’altra, amb l’àrea de descans i aparcament de Coll Cabiró, punt d’inici de camins d’ascens al monestir molt freqüentats. Aquesta rotonda la planteja Carreteres per ordenar el trànsit en aquest punt i, sobretot, per reforçar-hi la seguretat viària, com a reductor de velocitat, ja que en sentit descendent quedarà situada després d’un traçat de revolts molt tancats.
Segons va explicar Carreras al ple, aprofitant aquesta iniciativa que ja tirava endavant la Generalitat i que, recentment, van tenir una trobada amb representants del departament per tractar aquest i altres temes de l’àmbit de la mobilitat al municipi, l’executiu monistrolenc (PP) els va traslladar la necessitat i la demanda que s’aprofités aquest projecte per anar més enllà.
La petició, que segons Carreras la Generalitat ja ha assumit, és la de projectar també un vial que, sortint des d’aquesta rotonda, s’obri pas per damunt del camp de futbol per acabar connectant amb el nucli urbà pels carrers del sector oest del nucli. Probablement, tot i que ho haurà de definir i concretar el projecte, per la zona del costat del pavelló. Segons va detallar l’alcaldessa, el Govern s’ha agafat la petició i ja està treballant en el projecte executiu.
Es tracta d’una infraestructura que, si arriba a bon port, seria molt important per a Monistrol, tal com subratllava l’alcaldessa, ja que actualment el nucli urbà del poble té pràcticament una única porta d’entrada i sortida per a vehicles.
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