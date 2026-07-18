Sant Joan de Vilatorrada demana la retirada del PLATER: "Necessitar més renovables no pot ser una excusa per arrasar, sense cap criteri, espais d’alt valor natural"
L'acord, aprovat per unanimitat, reclama reformular el pla de la Generalitat perquè garanteixi una planificació de les energies renovables més equilibrada, respectuosa amb el territori i consensuada amb els ajuntaments
Regió7
El Ple de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha aprovat, a proposta del govern municipal i amb el vot favorable de tots els grups municipals, una esmena general al Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables (PLATER), presentat pel Govern de la Generalitat i actualment en període d’exposició pública. El consistori en demana la retirada en considerar que planteja una afectació desproporcionada al municipi i denuncia la manca d’un veritable procés de participació que hagi tingut en compte l’opinió dels ajuntaments, els criteris tècnics i les especificitats de cada territori.
Amb aquest acord, Sant Joan de Vilatorrada se suma als més de 300 ajuntaments d’arreu de Catalunya que han expressat el seu rebuig al PLATER. En el cas del municipi, el pla considera prioritàries prop de 250 hectàrees per a la implantació d’instal·lacions d’energies renovables, una superfície que representa més del 15% del terme municipal.
L’Ajuntament denuncia que el PLATER tracta tot el sòl disponible de manera homogènia, sense tenir en compte els seus usos actuals ni el seu valor ambiental, agrícola o paisatgístic. Això suposaria, en el cas de Sant Joan de Vilatorrada, afectar sòl agrícola en actiu i preveure la instal·lació de plaques solars fins i tot a l’entorn de Collbaix i a la mateixa muntanya, un espai emblemàtic i insubstituïble tant per al municipi com per al conjunt del Bages pel seu elevat valor natural, social i agrari.
El regidor de Medi Ambient i Acció Climàtica, Toni Dorado, en nom de l’equip de govern, assenyala que l’Ajuntament defensa plenament la necessitat d’incrementar la producció d’energia renovable i de planificar-ne la implantació. Tot i això, remarca que "necessitar més renovables no pot ser una excusa per arrasar, sense cap criteri, espais d’alt valor natural".
Dorado defensa que "cal un PLATER distribuït, just i equilibrat territorialment, que faci compatible l’expansió de les energies renovables amb la preservació del patrimoni natural, el paisatge i el desenvolupament agrari". I afegeix: "Aquesta proposta del Govern no compleix cap de les condicions mínimes. No es tracta de fer-hi correccions; cal reformular tot el procés des de l’inici".
En aquest sentit, el govern municipal considera que el pla és clarament desproporcionat. Segons les mateixes dades oficials de la Generalitat, reservar un 15% del terme municipal per a instal·lacions fotovoltaiques representa una superfície cinc vegades superior a la que necessitaria Sant Joan de Vilatorrada per assolir l’autosuficiència energètica, és a dir, per produir tota l’energia que consumeix. El document aprovat pel Ple també denuncia que el PLATER deixa en mans de les grans empreses energètiques, i no de l’interès públic, la decisió sobre quines parts del sòl reservat acabaran desenvolupant-se prioritàriament.
Des de l’Ajuntament es recorda que, precisament perquè considera imprescindible planificar el desplegament de les energies renovables, l’any passat es va impulsar una modificació del Pla General d’Ordenació Urbanística acompanyada d’un estudi ambiental estratègic, que actualment resta pendent de resolució per part de la Generalitat i que, en diversos aspectes, és incompatible amb els criteris plantejats pel PLATER.
Aposta per les energies renovables
El govern municipal reafirma el seu compromís amb la transició energètica i destaca que, durant els darrers anys, l’Ajuntament ha fet una aposta sense precedents per les energies renovables i la reducció d’emissions.
Entre els anys 2025 i 2026, l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada haurà invertit més d’1,5 milions d’euros en instal·lacions d’energia renovable. En aquest període s’haurà multiplicat per quatre el nombre d’equipaments municipals autoabastits energèticament i, durant els pròxims mesos, s’hi destinaran prop de 500.000 euros més per instal·lar plaques fotovoltaiques a la coberta del pavelló municipal.
Paral·lelament, i amb l’objectiu d’aprofitar al màxim el potencial de totes aquestes instal·lacions, l’Ajuntament ja ha iniciat els tràmits per impulsar una comunitat energètica municipal que permeti compartir l’energia generada entre l’administració, la ciutadania i el teixit empresarial del municipi.
- Els arquitectes a Manresa alerten: 'Avui no surt a compte fer pisos que no siguin per a persones que puguin pagar preus elevats
- Un austríac i una avinyonenca tanquen el cercle familiar amb els Tallers d’Avinyó
- Els Mossos d'Esquadra busquen la Sara Maria, desapareguda el 8 de juliol a Badalona
- Ayoub Shimi, pare d'un menor d'11 anys, que viu a Manresa en una tenda de campanya: «Un nen no pot estar al carrer»
- Se suspèn la final del Mundial 2026 entre Espanya i l’Argentina? Així està la situació
- Tres setmanes sense el Braulio, el veí de Còrdova que es va perdre en un bosc del Bages durant un retir espiritual
- Catalunya tria Biel, però la Catalunya central prefereix un altre nom
- El secret d'un manresà per vendre vi català a restaurants del Japó i d'Europa