Tallada la C-55 a Castellbell i el Vilar per un accident entre una moto i dos turismes
El sinistre s'ha produït aquest migdia i ha obligat a interrompre la circulació a la via
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
Un accident de trànsit entre una motocicleta i dos turismes ha obligat aquest dissabte a tallar la C-55 en tots dos sentits de la circulació al seu pas per Castellbell i el Vilar. A 2/4 de 2, hi havia cues de dos quilòmetres tant cap a Barcelona com cap a Manresa.
L'avís del sinistre s'ha rebut a les 12.18 hores. Segons les primeres informacions, en l'accident s'hi han vist implicats almenys una motocicleta i dos turismes.
A causa del sinistre, la carretera ha quedat tallada en tots dos sentits. De moment, no han transcendit si hi hauria ferits.
Estem treballant per ampliar la informació.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els arquitectes a Manresa alerten: 'Avui no surt a compte fer pisos que no siguin per a persones que puguin pagar preus elevats
- Un austríac i una avinyonenca tanquen el cercle familiar amb els Tallers d’Avinyó
- Els Mossos d'Esquadra busquen la Sara Maria, desapareguda el 8 de juliol a Badalona
- Ayoub Shimi, pare d'un menor d'11 anys, que viu a Manresa en una tenda de campanya: «Un nen no pot estar al carrer»
- Se suspèn la final del Mundial 2026 entre Espanya i l’Argentina? Així està la situació
- Tres setmanes sense el Braulio, el veí de Còrdova que es va perdre en un bosc del Bages durant un retir espiritual
- Catalunya tria Biel, però la Catalunya central prefereix un altre nom
- El secret d'un manresà per vendre vi català a restaurants del Japó i d'Europa