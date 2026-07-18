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Tallada la C-55 a Castellbell i el Vilar per un accident entre una moto i dos turismes

El sinistre s'ha produït aquest migdia i ha obligat a interrompre la circulació a la via

Imatges de l'accident a la C-55

Imatges de l'accident a la C-55 / Trànsit

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Núria León

Núria León

Manresa

Un accident de trànsit entre una motocicleta i dos turismes ha obligat aquest dissabte a tallar la C-55 en tots dos sentits de la circulació al seu pas per Castellbell i el Vilar. A 2/4 de 2, hi havia cues de dos quilòmetres tant cap a Barcelona com cap a Manresa.

L'avís del sinistre s'ha rebut a les 12.18 hores. Segons les primeres informacions, en l'accident s'hi han vist implicats almenys una motocicleta i dos turismes.

A causa del sinistre, la carretera ha quedat tallada en tots dos sentits. De moment, no han transcendit si hi hauria ferits.

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