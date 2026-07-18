Un vídeo gravat pels ADF en un foc al Bages es converteix en un fenomen viral internacional
La gravació ha estat reproduïda més de quatre milions de vegades i comentada per usuaris de diversos països
Un vídeo publicat per l'ADF Quercus, que dona servei a Avinyó, l'Estany, Sant Feliu Sasserra, Santa Maria d'Oló i altres municipis de l'entorn, s'ha fet viral a les xarxes socials, on ja acumula més de quatre milions de reproduccions i centenars de comentaris, alguns dels quals d'usuaris d'arreu del món. Les imatges mostren un membre de l'ADF treballant en les tasques d'extinció de l'incendi del passat 8 de juliol, que es va declarar a Navarcles i també va afectar el terme municipal d'Artés.
Santi Montsech, coordinador de l'ADF Quercus, exalcalde de Santa Maria d'Oló i autor del vídeo, ha explicat a Regió7 que no s'esperaven aquesta repercussió i que els han sorprès les xifres que està assolint la publicació. Des del 9 de juliol, dia en què es va publicar a Instagram, el vídeo ha superat els quatre milions de reproduccions, acumula prop de 37.000 "m'agrada", més de 300 comentaris, mig miler de comparticions i gairebé un miler de desaments. A més, la publicació ha arribat a prop d'1,5 milions de comptes i ha permès al perfil de l'ADF Quercus (@adfquercus) guanyar més de 1.600 nous seguidors, una xifra que representa pràcticament la meitat dels que té actualment.
Més enllà de la satisfacció que els genera aquest reconeixement a les xarxes, Montsech destaca sobretot el fet d'haver arribat a persones que desconeixien la tasca de les ADF: "Ja ens agrada anar penjant contingut, però la gent d'aquí ja ens coneix i sap el que fem. Ens hem de saber vendre i mostrar tota la feina que fem als de fora", assenyala.
Precisament als comentaris, on s'ha concentrat bona part de la interacció, el coordinador explica que molts usuaris els han confós amb efectius dels Bombers. Altres internautes, però, s'han encarregat d'aclarir que es tracta de voluntaris que desenvolupen aquesta tasca de manera completament altruista, fet que, segons Montsech, també ha contribuït a posar en valor la feina que fan les ADF, un col·lectiu imprescindible en la prevenció i la lluita contra els incendis forestals a Catalunya.
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