Castelltallat prepara una gran jornada astronòmica per l'eclipsi solar
El proper 12 d'agost, l'observatori organitzarà activitats i xerrades, amb entrades ja exhaurides, aprofitant «un dels esdeveniments astronòmics més importants de les darreres dècades»
Regió7
L’Observatori Astronòmic de Castelltallat prepara una jornada «excepcional» per al pròxim 12 d’agost, coincidint amb un dels esdeveniments astronòmics «més importants de les darreres dècades»: l’eclipsi de Sol que, vist des de la Serra de Castelltallat, arribarà a una ocultació del 99,60 % de la superfície solar.
La proposta combinarà diverses activitats astronòmiques al llarg de tot el dia i la nit. A més de l’observació segura de l’eclipsi amb ulleres protectores (incloses a l’entrada), s’instal·laran tres telescopis equipats amb diferents filtres per veure l’ocultació de l’astre, les seves taques, la cromosfera o les ejeccions de massa coronal. Hi haurà tallers entorn de la cúpula i xerrades explicatives sobre l’eclipsi a l’església de Sant Miquel de Castelltallat. Tot i que les entrades a aquest acte estan exhaurides, l’Observatori prepara una segona zona d’observació per atendre noves reserves i visitants espontanis que s’acostin a Castelltallat a provar sort.
L’Observatori instal·larà l’aparell Eclip-So que transforma la radiació de llum UV del Sol en so. Un so que s’anirà modificant, des de tons aguts cap a greus, així que la Lluna vagi cobrint el Sol, fent partícips de l’esdeveniment astronòmic a les persones invidents. Eclip-So és un aparell creat per l’Espai Malla d’Igualada, una iniciativa de divulgació de les tecnologies digitals de fabricació. La jornada servirà també per estrenar una nova activitat estable de l’observatori: “Astronomia de dia”. Aquesta nova experiència permetrà descobrir l’univers a plena llum del dia gràcies al telescopi principal de l’observatori, dotat amb un sistema intel·ligent capaç de localitzar i seguir astres visibles a plena llum del dia, amb el blau cel il·luminat de fons. Junt amb el Sol, està previst observar Venus en fase, Júpiter o alguna estrella gegant vermella.
L’experiència astronòmica serà encara més especial perquè la mateixa nit del 12 d’agost coincideix amb la pluja d’estels dels Perseids —popularment coneguda com les Llàgrimes de Sant Llorenç— i que podria arribar al seu màxim de cent-cinquanta cues d’estel per hora. Aquesta activitat s’iniciarà amb una xerrada sobre el fenomen de les pluges d’estels i l’observació de dos astres de cel profund. Com ja és habitual, l’Observatori ha reservat un camp pròxim a les seves instal·lacions, la Zona d’Observació dels Perseids, orientada al nord-est on, avançada la nit, s’enlairarà la constel·lació de Perseu, la radiant de la pluja d’estels. Així, els visitants podran viure una experiència astronòmica completa: astronomia diürna, eclipsi, descoberta del cel nocturn i contemplació d’estels fugaços, en una sola jornada.
A més del dimecres 12 d’agost, “Astronomia de dia” es programarà del 9 al 15 d’agost i la “Nit dels Perseids” del 7 al 17 d’agost. A més a més, la resta de nits dels divendres i dels dissabtes, l’OAC mantindrà l’activitat habitual “el Cel d’estiu”.
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