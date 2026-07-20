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Els Bombers apaguen un cotxe que cremava a Cardona

Han ruixat el vehicle amb escuma per apagar les flames

Un bombers ruixant amb escuma el cotxe que s'encenia

Un bombers ruixant amb escuma el cotxe que s'encenia / Bombers de la Generalitat

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Eduard Font Badia

Manresa

Els Bombers de la Generalitat han apagat el foc que s'havia declarat en un vehicle a Cardona. Passades les 8 del matí s'ha rebut l'avís que un cotxe es començava a encendre al voral de la carretera C-55.

Els Bombers s'han desplaçat fins al lloc i han apagat les flames segellant amb escuma. El conductor del cotxe, un tot terreny, ha pogut sortir sense més problemes i ningú ha resultat ferit. Hi ha treballat una dotació dels Bombers

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