Els Bombers apaguen un cotxe que cremava a Cardona
Han ruixat el vehicle amb escuma per apagar les flames
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Manresa
Els Bombers de la Generalitat han apagat el foc que s'havia declarat en un vehicle a Cardona. Passades les 8 del matí s'ha rebut l'avís que un cotxe es començava a encendre al voral de la carretera C-55.
Els Bombers s'han desplaçat fins al lloc i han apagat les flames segellant amb escuma. El conductor del cotxe, un tot terreny, ha pogut sortir sense més problemes i ningú ha resultat ferit. Hi ha treballat una dotació dels Bombers
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