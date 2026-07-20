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ERC Sant Vicenç denuncia crits i vandalisme contra una regidora

Un grup d'encaputxats, segons els republicans, haurien llançat pedres al domicili de l'afectada mentre cridaven en contra del partit polític durant les celebracions de la victòria d'Espanya

Moment de la presentació de la candidatura d'ERC a Sant Vicenç, en les darreres eleccions

Moment de la presentació de la candidatura d'ERC a Sant Vicenç, en les darreres eleccions / Arxiu/Regió7

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Regió7

Sant Vicenç de Castellet

La secció local d'Esquerra Republicana a Sant Vicenç de Castellet ha denunciat, en una publicació a la xarxa social Instagram, l'atac d'un grup d'encaputxats al domicili d'una de les regidores que té la formació republicana al municipi. En la publicació, condemnen «enèrgicament» que «diverses persones, amb la cara tapada, van llançar pedres contra el domicili d'una regidora del nostre grup municipal mentre proferien insults i crist contra ERC».

Des del partit republicà han qualificat els fets de «greus» i han volgut expressar «tot el nostre suport a la nostra companya i a la seva família». A més, han expressat que «cap intimidació ens farà callar» i que «ERC continuarà defensant, com sempre, un estat català independent i unes seleccions catalanes oficials». El comunicat finalitza afirmant que «les nostres idees no es faran callar amb violència».

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Aquests fets coincideixen amb les celebracions de la victòria de la selecció espanyola al Mundial. Sant Vicenç de Castellet va ser un dels municipis que va apostar per posar una pantalla gegant per seguir la final que enfrontava el combinat espanyol amb l'Argentina. El grup municipal d'ERC al municipi, que és el principal partit a l'oposició, va oposar-se a la proposta, fet que va generar polèmica i controvèrsia a les xarxes socials. De fet, al mateix comunicat indiquen que seguiran «fent allò que ens correspon», concretament «denunciar allò que considerem un mal ús dels diners públics», en referència a aquesta acció del govern municipal.

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