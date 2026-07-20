ERC Sant Vicenç denuncia crits i vandalisme contra una regidora
Un grup d'encaputxats, segons els republicans, haurien llançat pedres al domicili de l'afectada mentre cridaven en contra del partit polític durant les celebracions de la victòria d'Espanya
Regió7
La secció local d'Esquerra Republicana a Sant Vicenç de Castellet ha denunciat, en una publicació a la xarxa social Instagram, l'atac d'un grup d'encaputxats al domicili d'una de les regidores que té la formació republicana al municipi. En la publicació, condemnen «enèrgicament» que «diverses persones, amb la cara tapada, van llançar pedres contra el domicili d'una regidora del nostre grup municipal mentre proferien insults i crist contra ERC».
Des del partit republicà han qualificat els fets de «greus» i han volgut expressar «tot el nostre suport a la nostra companya i a la seva família». A més, han expressat que «cap intimidació ens farà callar» i que «ERC continuarà defensant, com sempre, un estat català independent i unes seleccions catalanes oficials». El comunicat finalitza afirmant que «les nostres idees no es faran callar amb violència».
Aquests fets coincideixen amb les celebracions de la victòria de la selecció espanyola al Mundial. Sant Vicenç de Castellet va ser un dels municipis que va apostar per posar una pantalla gegant per seguir la final que enfrontava el combinat espanyol amb l'Argentina. El grup municipal d'ERC al municipi, que és el principal partit a l'oposició, va oposar-se a la proposta, fet que va generar polèmica i controvèrsia a les xarxes socials. De fet, al mateix comunicat indiquen que seguiran «fent allò que ens correspon», concretament «denunciar allò que considerem un mal ús dels diners públics», en referència a aquesta acció del govern municipal.
Subscriu-te per seguir llegint
- La beguda que hidrata més que l'aigua i que has de prendre a l'estiu per a calmar la set
- Un vídeo gravat pels ADF en un foc al Bages es converteix en un fenomen viral internacional
- Xavier Roig, enginyer, directiu i consultor: «El turisme no és un dret social, és viatjar amb migrants explotats»
- Una solsonina de 10 anys, Júlia Nadal, corona el Mont Blanc i apunta tan alt com Kilian Jornet
- Salvador Illa, a Cardona: 'Vull agrair al Dr. Valentí Fuster el retorn que està fent de la seva saviesa a la comunitat
- El pensament de mossèn Armengou, més viu que mai: 'No va entendre mai el catalanisme com una passió excloent, sinó com una responsabilitat
- La María, de 32 anys, viu en un bosc sense electricitat de la xarxa ni aigua calenta: 'Vius una mica al ritme de la vida
- Castellbell ha hagut de tancar el bany a les piscines quatre dies per la presència de defecacions