Milloraran 23 quilòmetres de lleres a la regió central amb una inversió d’un milió d’euros
Es tracta d’un conjunt d’intervencions d’un pla d’ajust de l’Agència Catalana de l’Aigua que suma 9 milions i 384 actuacions a tot Catalunya
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha atorgat prop de 9 milions d’euros per actuacions de manteniment i conservació de lleres en zona urbana, destinant per al desenvolupament d’un total de 384 actuacions arreu de Catalunya. El pla se centra en actuacions dins de zona urbana que tinguin com a objectiu la reducció dels riscos d'inundació a partir d'actuacions consistents en la retirada de vegetació invasora, la redistribució de graves i sediments que puguin suposar un obstacle al pas de l'aigua. Els treballs permetran l’adequació de més de 266 quilòmetres de lleres fluvials, reduint així el risc d’inundacions.
A la regió central, aquesta línia d'ajuts permetrà intervenir en 38 trams diferents de rius i rieres distribuïts entre el Bages, l’Anoia, el Berguedà, el Solsonès, la Cerdanya i l’Alt Urgell. En aquest cas concret, els imports totals atorgats sumen gairebé un milió d’euros i els trams d’intervenció 23,1 quilòmetres de longitud.
Al Bages és on es faran més intervencions, amb un total de 15 en trams repartits entre Manresa, Rajadell, Mura, Callús, Sant Salvador, Balsareny, el Pont, Monistrol, Súria, Castellnou, Sant Mateu, Aguilar i Sallent. Al berguedà se’n faran 8, distribuïts a Olvan, Gironella, Puig-reig, Guardiola, la Pobla i Avià.
Les actuacions consistiran en la retirada de vegetació invasora, la redistribució de graves i sediments que suposin un obstacle al pas de l’aigua
Per demarcacions, 133 ajuts (4,6 milions d’euros) es destinaran a l’àrea de Barcelona, 116 (1,9 milions) a la de Girona, 94 (1,5 milions) a la de Tarragona i 41 (més de 760.000 euros) a la de Lleida. Al Solsonès se’n faran a Torà i Biosca i a la Cerdanya a Fontanals.
Fons de l’ACA destaquen que la línia d’ajuts per al manteniment i conservació de lleres en trams urbans s’ha dissenyat per «garantir una gestió àgil i eficient», de manera que es preveu un sistema que «facilita la intervenció immediata mitjançant dues modalitats».
D’una banda, una execució directa per part de l’Agència Catalana de l’Aigua, que assumeix la gestió i el cost de les actuacions. En aquesta modalitat, s’han atorgat 261 ajuts, amb una inversió superior als 5,5 milions d’euros. De l’altra, una execució per part dels ens locals, amb finançament de l’ACA fins al 100% de les despeses subvencionables. En aquest àmbit, s’han atorgat 123 ajuts amb una dotació pressupostària superior als 3,3 milions d’euros.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha destacat que aquest plantejament «descentralitza la gestió i dona als municipis la capacitat d’actuar ràpidament en els trams que ho necessitin, evitant demores administratives i reforçant la seguretat davant possibles episodis d’inundació». A més, es preveu un manteniment addicional durant dos anys per garantir l’eficàcia de les actuacions.
Prop de 40 milions per reduir el risc d’inundacions
L’Agència Catalana de l’Aigua destaca que, en els darrers 2 anys, ha convocat un total de sis línies d’ajuts per a reduir el risc d’inundacions, amb una inversió superior de 41 milions d’euros. Així, hi ha hagut ajuts per actuacions de manteniment i conservació de lleres en zona urbana (més de 9 milions d’euros»; també per reduir el risc i per estructures de protecció davant d’inundacions (16,6 milions); per a la redacció de projectes per a la millora del drenatge urbà (1,4 milions); per a manteniment i conservació de lleres en trams urbans (4,6 milions); per a la redacció de projectes per a reduir els riscos d’inundació en zona urbana (2,2 milions); i per al manteniment i conservació de lleres en trams urbans (4,7 milions).
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