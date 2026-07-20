Descobreixen 32 noves espècies de molses i hepàtiques al parc de Sant Llorenç del Munt
Un estudi ha identificat en total 122 espècies de briòfits en diferents formacions forestals, entre les quals la trentena que no s’hi havia registrat abans i una de nova per a Catalunya
El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac (a cavall del Bages, el Moianès i el Vallès Occidental) ha reforçat el coneixement sobre la seva biodiversitat amb la realització d’un estudi sobre els briòfits associats a formacions boscoses. Els briòfits són plantes terrestres de mida molt petita que no tenen arrels, flors ni llavors, de les quals la més coneguda és la molsa. Un treball encarregat pel mateix parc que aporta noves dades sobre un dels grups de plantes menys coneguts i, alhora, més vulnerables dels ecosistemes forestals.
L’estudi, encarregat pel mateix parc, aporta noves dades clau per a la conservació d’aquest grup de plantes vulnerables.
L’estudi, elaborat per Elena Ruiz amb la col·laboració de Montserrat Brugués, docents de Botànica de la Facultat de Biociències de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i expertes en briòfits, ha permès inventariar la diversitat de molses i hepàtiques presents en diferents formacions boscoses i identificar espècies d’especial interès per a la conservació.
El treball es va desenvolupar en 36 punts de mostreig distribuïts entre alzinars, rouredes, carrascars, pinedes i boscos de ribera. Com a resultat, es van identificar 122 espècies de briòfits, de les quals 32 són noves per al catàleg del parc, fet que, segons fonts de la institució, «representa un avenç molt significatiu en el coneixement de la seva brioflora».
Entre les troballes més destacades hi ha la localització de Orthotrichum vittii, una molsa citada per primera vegada a Catalunya, així com l’obtenció de noves dades sobre espècies d’interès conservacionista, com Orthotrichum hispanicum, catalogada com a vulnerable, i Homomallium incurvatum, considerada quasi amenaçada.
Els briòfits —que inclouen les molses, les hepàtiques i els antocerots— són plantes de petites dimensions que acostumen a passar desapercebudes, però que desenvolupen funcions ecològiques essencials. Contribueixen a la regulació de la humitat, afavoreixen la formació de sòl, faciliten la germinació d’altres plantes i proporcionen refugi a nombrosos organismes. Tot i la seva importància ecològica, continuen sent un grup relativament poc conegut i especialment sensible als efectes de la sequera, els incendis forestals i altres alteracions dels hàbitats.
Les conclusions de l’estudi mostren que els boscos més humits i madurs, especialment les rouredes i els alzinars, concentren una major riquesa de briòfits. També destaquen com a microhàbitats clau els talussos ombrívols, els sòls humits i les comunitats que creixen sobre l’escorça dels arbres.
Per motius de conservació, l’estudi complet només està disponible per a consulta de la comunitat científica a l’Oficina del Parc Natural, ja que conté informació delicada sobre la localització d’espècies vulnerables i d’interès especial.
El coneixement generat per aquesta recerca serà una eina de gran utilitat per a la gestió futura de l’espai protegit i, en particular, per al desenvolupament del Pla de conservació de la biodiversitat del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Els resultats permetran disposar d’una base científica més sòlida per definir mesures de protecció i seguiment d’un patrimoni natural discret però fonamental per al funcionament dels ecosistemes forestals.
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