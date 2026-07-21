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Cardona registra la temperatura més alta del dia a Catalunya amb 40,6 graus

Dues poblacions més del Bages es troben entre les deu temperatures més altes del dia, amb un risc d'incendi forestal que arriba al nivell 5 sobre 6 a la Catalunya central

Una dona passeja amb gorro per protegir-se del sol, a Manresa

Una dona passeja amb gorro per protegir-se del sol, a Manresa / JORDI BIEL / RG7

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Pau Brunet

Pau Brunet

Manresa

L'estació meteorològica de Cardona ha assolit aquest dimarts la temperatura més alta de Catalunya amb una màxima de 40,6 graus, segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). És l'única estació de la xarxa que ha superat la barrera dels 40 graus durant la jornada, amb les dades recollides fins a les 5 de la tarda.

Dues poblacions més del Bages també s'han colat al rànquing de les deu temperatures més calentes del dia. Per darrere de Cardona s'han situat Sant Romà d'Abella (Pallars Jussà), amb 39,8 graus, i Vinebre (Ribera d'Ebre), amb 39,5 graus. A Espolla (Alt Empordà), s'ha arribat als 39,2; a Sant Salvador de Guardiola (Bages), el pantà de Riba-roja, Artés (Bages), Alcarràs (Segrià) i Lleida-la Femosa (Segrià), als 38,7; i a Maials (Segrià) als 38,6.

A Manresa, que té l'estació dins l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), la màxima ha estat de 37,0 graus.

De cara a demà, dimecres, la temperatura hauria de ser similar a la d'avui i es manté la previsió de nit amb calor nocturna intensa tant per aquesta nit com per a la de dimecres a dijous.

Quant al risc d'incendi, l’acumulació de tants dies sense precipitacions, amb temperatures més altes de l’habitual i humitats baixes, fa que els boscos de Catalunya estiguin en una situació complicada. Segons l’anàlisi de la Unitat Tècnica del GRAF (Grup d’Actuacions Forestals), a la Catalunya central el nivell de risc se situa en 5 sobre 6, igual que al sud de la de Lleida, Girona i Terres de l’Ebre, mentre que a la resta del territori és de 4 sobre 6.

Risc d'incendi i restriccions d’accés a tres espais naturals

Si durant el dia d'avui el Cos d’Agents Rurals ha restringit l'accés a tres espais naturals, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i el Montmell-Marmellar, a partir d'aquesta mitjanit s'afegiran a aquesta llista el Montsec d’Ares i el Montsec de Rúbies.

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També augmentaran el nombre de municipis amb activació del nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d’incendi forestal, afectant 444 municipis de 36 comarques, mentre que el nivell 4 per perill extrem es mantindrà activat en 72 municipis de 13 comarques. Aquestes dades tenen caràcter provisional i poden variar en funció de l'evolució de les condicions meteorològiques. El llistat definitiu es publicarà a les 9.30 h de demà a https://interior.gencat.cat/plaalfa

Municipis al nivell 4 del Pla Alfa

Alt Urgell

Bassella

Coll de Nargó

Oliana

Peramola

Anoia

Calonge de Segarra

Castellfollit de Riubregós

Sant Pere Sallavinera

Bages

Aguilar de Segarra

Artés

Avinyó

Balsareny

Callús

Cardona

Castellnou de Bages

Fonollosa

Navàs

Sallent

Sant Mateu de Bages

Santpedor

Súria

Solsonès

Biosca

Castellar de la Ribera

la Molsosa

Lladurs

Pinell de Solsonès

Pinós

Torà

Espais naturals

La Ribera Salada

Baronia de Rialb

el Montmell – Marmellar

Montsec d’Ares

Montsec de Rúbies

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