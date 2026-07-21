Cardona registra la temperatura més alta del dia a Catalunya amb 40,6 graus
Dues poblacions més del Bages es troben entre les deu temperatures més altes del dia, amb un risc d'incendi forestal que arriba al nivell 5 sobre 6 a la Catalunya central
L'estació meteorològica de Cardona ha assolit aquest dimarts la temperatura més alta de Catalunya amb una màxima de 40,6 graus, segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). És l'única estació de la xarxa que ha superat la barrera dels 40 graus durant la jornada, amb les dades recollides fins a les 5 de la tarda.
Dues poblacions més del Bages també s'han colat al rànquing de les deu temperatures més calentes del dia. Per darrere de Cardona s'han situat Sant Romà d'Abella (Pallars Jussà), amb 39,8 graus, i Vinebre (Ribera d'Ebre), amb 39,5 graus. A Espolla (Alt Empordà), s'ha arribat als 39,2; a Sant Salvador de Guardiola (Bages), el pantà de Riba-roja, Artés (Bages), Alcarràs (Segrià) i Lleida-la Femosa (Segrià), als 38,7; i a Maials (Segrià) als 38,6.
A Manresa, que té l'estació dins l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), la màxima ha estat de 37,0 graus.
De cara a demà, dimecres, la temperatura hauria de ser similar a la d'avui i es manté la previsió de nit amb calor nocturna intensa tant per aquesta nit com per a la de dimecres a dijous.
Quant al risc d'incendi, l’acumulació de tants dies sense precipitacions, amb temperatures més altes de l’habitual i humitats baixes, fa que els boscos de Catalunya estiguin en una situació complicada. Segons l’anàlisi de la Unitat Tècnica del GRAF (Grup d’Actuacions Forestals), a la Catalunya central el nivell de risc se situa en 5 sobre 6, igual que al sud de la de Lleida, Girona i Terres de l’Ebre, mentre que a la resta del territori és de 4 sobre 6.
Risc d'incendi i restriccions d’accés a tres espais naturals
Si durant el dia d'avui el Cos d’Agents Rurals ha restringit l'accés a tres espais naturals, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i el Montmell-Marmellar, a partir d'aquesta mitjanit s'afegiran a aquesta llista el Montsec d’Ares i el Montsec de Rúbies.
També augmentaran el nombre de municipis amb activació del nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d’incendi forestal, afectant 444 municipis de 36 comarques, mentre que el nivell 4 per perill extrem es mantindrà activat en 72 municipis de 13 comarques. Aquestes dades tenen caràcter provisional i poden variar en funció de l'evolució de les condicions meteorològiques. El llistat definitiu es publicarà a les 9.30 h de demà a https://interior.gencat.cat/plaalfa
Municipis al nivell 4 del Pla Alfa
Alt Urgell
Bassella
Coll de Nargó
Oliana
Peramola
Anoia
Calonge de Segarra
Castellfollit de Riubregós
Sant Pere Sallavinera
Bages
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Callús
Cardona
Castellnou de Bages
Fonollosa
Navàs
Sallent
Sant Mateu de Bages
Santpedor
Súria
Solsonès
Biosca
Castellar de la Ribera
la Molsosa
Lladurs
Pinell de Solsonès
Pinós
Torà
Espais naturals
La Ribera Salada
Baronia de Rialb
el Montmell – Marmellar
Montsec d’Ares
Montsec de Rúbies
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