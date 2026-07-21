La línia de Ferrocarrils estarà tallada de Sant Vicenç a Manresa per obres la primera setmana d’agost
Es farà una renovació de la via i s’habilitarà servei alternatiu d’autobusos per connectar les quatre estacions d’aquest tram
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) oferirà un servei alternatiu d’autobusos de l’1 al 7 d’agost entre les estacions de Sant Vicenç i Manresa Baixador, ja que la circulació de trens quedarà interrompuda durant aquella setmana. El motiu són les obres de renovació de la via que es faran en aquest recorregut.
L’obra consistirà en la renovació integral de 400 metres de via a l’interior del túnel de Santa Clara, a l’alçada de l’estació de Manresa-Viladordis, al ramal de Manresa. S’executarà una nova via en placa formigonada substituint la via en balast actual amb l’objectiu de reforçar l’estabilitat de la via, millorar el sistema de drenatge i evitar les filtracions d’aigua.
L’actuació també inclou la instal·lació de noves travesses per fer que la via s’adapti millor als efectes del canvi climàtic
D’altra banda, en un tram d’uns 30 metres en corba a l’entrada del túnel se substituiran les travesses actuals per travesses monobloc amb tacó. Aquestes noves travesses, amb un pes més elevat i una superfície de contacte superior amb el balast, contribuiran a prevenir la generació de garrots en episodis de temperatures extremes, adaptant-se així als efectes del canvi climàtic.
Els treballs previs, que van començar al maig, no han causat fins ara afectació del servei, ja que es duen a terme fonamentalment en horari nocturn, fora de l’horari comercial.
La fase principal de l’obra, de l’1 al 7 d’agost, obligarà a tallar la circulació de trens en el tram entre les estacions de Sant Vicenç i Manresa Baixador. El servei alternatiu d’autobusos connectarà aquestes dues estacions i també les de Viladordis i Manresa Alta. Fonts de la companyia destaquen que el tall de servei s’ha programat en unes dates de baixa demanda, durant el mes d’agost, amb l’objectiu de minimitzar l’impacte en els usuaris.
D’aquesta manera, el servei programat entre l’1 i el 7 d’agost constarà d’aquesta alternativa amb autobús entre Sant Vicenç i Manresa Baixador, mentre que els trens de la línia R5 que circulin entre les estacions de Sant Vicenç i Barcelona Plaça Espanya mantindran els horaris habituals.
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