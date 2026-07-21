La residència de Sant Fruitós renova la climatització després de dos mesos d'avaria i queixes dels familiars
L'empresa concessionària i l'Ajuntament asseguren que es van aplicar mesures de contingència mentre arribava el nou sistema
La situació ha generat malestar entre el cercle proper dels residents pels efectes negatius que podia causar la calor en els usuaris
La residència de Sant Fruitós de Bages, gestionada per Onada Serveis, ha iniciat aquest dimarts la instal·lació del nou equip central de climatització, després que l'anterior s'espatllés el passat 18 de maig. El centre preveu que el sistema estigui plenament operatiu abans d'acabar la setmana. Per fer front a les altes temperatures mentre es resolia la incidència, es van instal·lar aparells d'aire condicionat del tipus split i ventiladors. Malgrat aquestes mesures provisionals, la situació i, sobretot, els terminis per substituir el sistema de climatització han generat malestar entre alguns familiars dels residents.
Fa més de dos mesos que l'equip central de climatització de la residència es va avariar. Segons ha explicat a aquest diari l'alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, en un primer moment l'empresa concessionària va intentar reparar el sistema. Tot i això, la instal·lació es va tornar a espatllar i, en paraules del batlle, "no refredava el que havia de refredar", fet que va evidenciar la necessitat de substituir completament l'equip.
A causa de les seves dimensions, el nou sistema de climatització s'ha hagut de transportar fins al centre amb un tràiler, i la seva instal·lació ha requerit l'ús d'una grua d'obres, en una operació complexa.
Batanés també ha assegurat que Onada Serveis va aplicar mesures provisionals des del primer moment, amb la instal·lació d'aparells d'aire condicionat del tipus split i ventiladors de sostre. Així mateix, ha defensat que "no s'ha comès cap negligència", ja que es tracta d'una situació que no es pot preveure. Tot i això, l'alcalde ha afirmat que entén "la impaciència lògica provocada per unes temperatures altes durant un període llarg".
Malestar entre els familiars
Tot i la instal·lació de sistemes provisionals per fer front a les altes temperatures, la situació ha generat malestar entre els familiars dels residents, preocupats pels efectes que la calor pot tenir sobre els usuaris del centre.
Un dels familiars ha explicat a Regió7 que, malgrat les mesures adoptades, alguns espais de la residència han arribat aquests dies als 29,5 graus, una temperatura elevada, especialment tenint en compte que es tracta d'un equipament que acull persones grans, algunes amb malalties, en situació de dependència i especialment vulnerables. També ha assenyalat que abans d'aquesta avaria ja n'hi havia hagut dues més, però que en aquells casos es van resoldre en poc temps. A més, ha criticat la manera com la direcció del centre ha gestionat la situació.
Coincidint amb la instal·lació del nou sistema de climatització, la direcció de la residència ha enviat aquest dimarts un comunicat a les famílies dels residents en què assegura que la incidència s'està abordant des del primer moment, però que la substitució d'un sistema central de climatització comportava inevitablement uns períodes d'espera elevats per qüestions logístiques. En aquest sentit, també expliquen que el proveïdor els havia comunicat inicialment un termini encara més llarg a causa de l'alta demanda, però que finalment s'ha pogut escurçar. "Aquesta instal·lació s'ha iniciat aquest matí i, com que es tracta d'una obra d'envergadura, us informem que quedarà instal·lada i en funcionament abans d'acabar la setmana", detalla el comunicat.
La direcció del centre exposa igualment que l'equip de manteniment va posar en marxa "immediatament" un dispositiu de contingència format per set aparells d'aire condicionat tipus split i vuit ventiladors de sostre per mantenir el confort tèrmic. Paral·lelament, es va activar el Pla d'actuació davant situacions de calor extrema, com es fa cada any durant l'estiu. Tot i això, el centre admet que mantenir una temperatura baixa ha estat més complicat en determinats espais a causa de les successives onades de calor d'aquestes setmanes. Per aquest motiu, apunta que "en tot moment hem prioritzat els espais més climatitzats i hem traslladat les persones usuàries a aquestes zones".
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