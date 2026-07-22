Una cardonina que assessora emprenedores: "Em trobo dones talentoses amb manca de connexió amb el valor propi i molta por del què diran"
Després d'abandonar el món dels negocis internacionals, Anna Vidal va decidir ajudar empresàries a convertir les seves idees en realitat
Quan algú parla d’emprenedoria, a Anna Vidal (Cardona, 1995) se li il·lumina la mirada. Des de fa gairebé tres anys, Vidal, coneguda a les xarxes socials com a Annabythebook, acompanya dones emprenedores perquè facin créixer els seus projectes i, sobretot, perquè confiïn en el seu potencial. Des de fa dos mesos, ho fa des de Melbourne, Austràlia, on s’ha traslladat a viure amb la seva parella. Ha trobat la manera de combinar la seva passió pels viatges amb la vocació d’acompanyar altres dones. "És molt gratificant poder ajudar-les a potenciar la seva energia creativa", afirma.
El seu esperit inquiet i emprenedor l’han acompanyat des de petita. Va créixer envoltada de dones emprenedores, com la seva àvia materna, propietària d’una perfumeria, i va optar per estudiar Màrqueting i Negocis Internacionals, una carrera que li permetia unir l'emprenedoria amb les ganes de conèixer món.
Després d'uns anys treballant en el sector de l’exportació i d'un viatge per Sud-amèrica amb la seva parella, va descobrir allò que realment la motivava. "Em vaig adonar que el que havia fet sempre, gairebé sense ser-ne conscient, era animar les dones del meu entorn a fer realitat les seves idees. Aquella era la meva passió", explica.
Amb aquesta certesa, es va formar en coaching i va crear un projecte d’acompanyament centrat en les emprenedores. "És un procés per aportar claredat mental al que vols fer, reforçar la confiança en tu mateixa i donar espai a les emocions", explica. Més que oferir respostes, el seu objectiu és ajudar cada dona a trobar les seves. "El que més em trobo és dones talentoses amb una manca de connexió amb el valor propi i molta por del què diran", assegura. En aquest sentit, intenta transformar aquest temor en confiança. "No es tracta de dir a ningú què ha de fer, sinó de fer de mirall perquè cada persona pugui trobar el seu propi camí".
En el seu acompanyament, també transmet la importància d'escoltar el propi cos. "A vegades ens fixem objectius que no podem sostenir perquè no sempre podem donar el cent per cent. La qüestió és crear des del cor i respectar els nostres ritmes", explica. De fet, reconeix que ara ella també viu un moment de canvi amb el trasllat a Austràlia que l'ha obligat a afluixar el ritme. "És com començar de zero", diu Vidal, que vol obrir-se camí al nou país i continuar amb les sessions de forma telemàtica. El més gratificant, assegura, són les sessions grupals amb altres dones, perquè és en aquests espais on es crea una energia que, segons ella, "cap intel·ligència artificial pot igualar".
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