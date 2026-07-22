Els impulsors de la planta de biometà de Sant Mateu de Bages creen una comissió per aclarir els detalls del projecte
L’empresa Nortegas Renovables i l’enginyeria bagenca Solucions promouen un espai de treball amb la participació de les administracions, ramaders i agricultors i de les plataformes opositores
Els impulsors de la planta de biometà que es projecta a Sant Mateu de Bages han creat una comissió tècnica amb l’objectiu d’aclarir tots els detalls del projecte i continuar fent-lo proper i amb la complicitat del territori. Aquesta iniciativa arriba després que s’hagi posat de manifest l’oposició de sectors veïnals, que s’han unit en plataforma, i també de l’Ajuntament de Súria, que és el que tindria el nucli més a prop de la instal·lació, com també Callús.
Fonts de l’empresa asseguren que la primera trobada, que ha tingut lloc aquest dimecres al matí a Valls de Torroella, s’ha desenvolupat amb un to molt cordial i amb voluntat d’entesa per part de tots els agents implicats, i han concretat que ha tingut la participació de les administracions (ajuntaments i Generalitat de Catalunya), pagesos i ramaders i representants de les plataformes opositores al projecte. La planta planteja obtenir biometà, una energia que permet obtenir el gas a partir d’una font 100% renovable, a través d’una instal·lació que valoritzarà residus ramaders i agrícoles per obtenir-ne gas 100% renovable.
La primera trobada s’ha fet aquest dimecres a Valls de Torroella, al terme municipal de Sant Mateu de Bages, i el grup es continuarà reunint els pròxims mesos per resoldre tots els dubtes que puguin sorgir
Segons les mateixes fonts, l’empresa Nortegas Renovables, promotora de la iniciativa, i l’enginyeria bagenca Solucions, responsable tècnica de la futura planta, han explicat tots els detalls del projecte que es vol construir a Sant Mateu de Bages, a prop del polígon industrial La Pobla de Súria, i allunyat del nucli urbà, que asseguren que serà «sense impacte per als veïns, ni visual ni de generació de males olors». La planta, que qualifiquen de «dimensions mitjanes», aprofitarà cada any 200.000 tones de residus agrícoles i ramaders «generats en un radi de quinze quilòmetres». És una xifra que, apunten, «suposa el 40% del total de les més de 500.000 tones generades cada any en tot aquest entorn». Tindrà una capacitat de producció de 62 GWh cada any, equivalent al consum de més de 14.000 llars.
En la trobada els promotors també han subratllat que prop del 95% del producte rebut i gestionat «serà retornat als ramaders de l’entorn o utilitzat per a l’adob de les terres properes». I que «l’oportunitat» d’aprofitar els residus ramaders que genera actualment la comarca també permetrà «reduir el transport per carretera» d’aquests residus, que afirmen que ara són transportats a l’Anoia, la Segarra o altres comarques amb més terreny de cultiu disponible.
Els promotors defensen que el projecte «s’alinea amb l’estratègia del Govern de la Generalitat de promoure les plantes de biometà arreu del territori com una font d’energia renovable de gas en creixement» i han firmat que continua la tramitació tècnica i administrativa. La voluntat és començar les obres l’estiu de l’any vinent i que pugui estar funcionant abans d’acabar l’any 2028.
Segons els convocants, aquesta reunió inicial que ha estrenat el grup de treball on s’han exposat les característiques del projecte, ha servit per aclarir-ne els detalls que s’han demanat «i s’ha expressat la voluntat que la comissió tingui continuïtat i esdevingui l’espai de diàleg entre tots els agents implicats» en aquest projecte, que és pioner a la comarca.
Els assistents
Han assistit a aquesta primera trobada els alcaldes i alcaldesses de Sant Mateu de Bages (Jordi Borràs), Callús (Elisabet Hernández) i Súria (Albert Coberó) i regidors de Sant Mateu i Callús (Roger Camprubí i M. José Moreno). També hi han participat tècnics de la Generalitat: Joan Parera, de la subdirecció d’Agricultura del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i Alba Farré, de l’OMA del Departament de Territori a la Catalunya Central. També hi han estat presents Eduard Vilajosana i Mariano, propietari i masover de la finca; així com Florenci Vallès i Jordi Badia, membres de la Institució Catalana d’Història Natural i de la plataforma Montsalat; altres agricultors i ramaders del territori; membres de les plataformes opositores i representants de les empreses Nortegas Renovables i Solucions.
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