ERC Sant Fruitós demana un informe exhaustiu del temps que la residència ha tingut la climatització espatllada
Els republicans reclamen «una inspecció urgent», els registres de temperatura, l’informe de l’avaria i de les mesures, i la confirmació que el nou sistema serà eficaç
Regió7
Esquerra Republicana de Catalunya a Sant Fruitós de Bages ha requerit formalment que s’elabori un informe exhaustiu sobre l’episodi que ha succeït a la residència municipal El Lledoner, gestionada per Onada Serveis, durant el qual ha tingut el sistema central de climatització espatllat, «coincidint amb diversos episodis de calor intensa». Una situació que, tal com informava Regió7, s’ha començat a resoldre aquesta mateixa setmana amb la instal·lació del nou equip.
La situació s’ha fet pública arran de la denúncia de familiars de residents, que han alertat de temperatures de fins a 29,5 °C a l’interior de l’edifici. Durant aquestes setmanes, l’empresa gestora ha instal·lat aparells domèstics d’aire condicionat i ventiladors de sostre com a solució provisional. Tot i això, la mateixa empresa ha reconegut que no sempre s’ha pogut mantenir una temperatura adequada a tots els espais.
En un comunicat, ERC Sant Fruitós (que és a l’oposició a l’ajuntament), valora positivament que finalment s’hagi iniciat la instal·lació d’un nou equip central, però diu que aquesta actuació «no pot fer oblidar que la residència ha estat més d’un mes sense una climatització adequada en plena calorada». Subratlla que la residència és municipal, per la qual cosa, «encara que la gestió estigui concessionada, l’Ajuntament té la responsabilitat de supervisar el servei i garantir el benestar dels residents i unes condicions laborals adequades per a les treballadores».
Per aquest motiu, la formació ha registrat una instància demanant «una inspecció urgent, els registres de temperatura, l’informe tècnic de l’avaria, les mesures adoptades durant aquest període i la confirmació que el nou sistema funcionarà correctament a totes les plantes».
També demanen explicacions a la regidora responsable per «saber quan va tenir coneixement de l’avaria, quin seguiment va fer l’Ajuntament i per què la situació s’ha prolongat durant més d’un mes».
Considera, a més, que l’empresa concessionària «acumula antecedents d’incompliments, expedients i penalitats relacionats amb la gestió de la residència», i per això veu «imprescindible que l’Ajuntament faci un control intens, rigorós i permanent del compliment del contracte». En aquest sentit, afirma que «no es tracta de generar alarmisme, sinó de garantir que una situació així no es torni a repetir. Les persones residents mereixen una atenció digna i segura, les famílies mereixen informació i les treballadores han de poder desenvolupar la seva feina en unes condicions adequades».
- Rosalía entra a l'examen per obtenir la nacionalitat espanyola: 'Una de les cantants més famoses...
- Una família catalana publica cada any una esquela per recordar la mort del seu fill en un accident: 'Després de quatre anys, l'Audiència de Girona creu que cal investigar què va passar
- Et poden buidar el compte sense robar-te la targeta: així actuen els ciberdelinqüents
- Claret, el poble de vuit veïns que celebra mil anys d'història sense renunciar al futur
- Una dona declara als Mossos que va preparar una ruta per a Jonathan Andic per encàrrec de la seva terapeuta
- L’empresa Vegetalia busca una nova nau de 3.000 metres quadrats al Moianès
- La lluita de l'home diabètic sense sostre per trobar una llar estable a Manresa
- La muntanya de Collbaix podria ser un camp de plaques solars?