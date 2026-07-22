Sant Fruitós de Bages celebra el Mercat de la Terra amb el tomàquet com a protagonista
La matinal va inclore un tast de productes de temporada, la presentació d'un conte i la creació de dibuixos en directe per part de Galdric Sala
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Jaume Grandia
Sant Fruitós de Bages
El Mercat de la Terra, que se celebra cada tercer dissabte de mes al Cobert de la Màquina de Batre de Sant Fruitós de Bages, va tenir com a protagonista el tomàquet.
La matinal va començar amb tast de productes de temporada, a càrrec del Mas de la Sala. Seguidament, es va fer la presentació del conte Col de Manresa, on ets?, a càrrec de la comunitat Slow Food Educa. L’activitat va comptar amb la participació de l’il·lustrador santfruitosenc Galdric Sala, que va crear dibuixos en directe perquè els assistents els poguessin gaudir d’una experiència creativa.
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