Sant Fruitós de Bages intensifica els controls a motocicletes i ciclomotors
El controls es realitzen fins aquest diumenge 26 de juliol, en diferents punts del municipi
Regió7
La Policia Local de Sant Fruitós de Bages s’ha adherit a la campanya impulsada pel Servei Català de Trànsit (SCT) per conscienciar sobre la vulnerabilitat dels motoristes i reforçar la seguretat viària al municipi.
En el marc d’aquesta iniciativa, els agents estan desplegant controls específics durant tota aquesta setmana en diversos punts amb l’objectiu de detectar conductes de risc i prevenir accidents que afectin especialment els usuaris de motocicletes i ciclomotors, un dels col·lectius més vulnerables de la via.
Durant els controls, la Policia Local verifica tant les condicions tècniques com la documentació dels vehicles, incloent-hi la ITV, l’assegurança i el permís de circulació, i també el permís de conduir o la llicència corresponent. També es posa especial atenció a l’ús del casc homologat, element clau de seguretat passiva, recordant que el conductor és responsable en cas d’incompliment per part de l’acompanyant.
A més, la campanya incideix també en la detecció d’infraccions de trànsit derivades de comportaments imprudents, com ara avançaments indeguts, excés de velocitat, no respectar la distància de seguretat o circular en sentit contrari. Amb aquesta actuació, l’ajuntament i la Policia local, volen reduir la sinistralitat i fomentar una conducció més responsable entre tots els usuaris de la via pública.
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