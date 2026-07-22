Sant Fruitós reforça la seguretat a Pineda de Bages degut a un repunt dels intents de robatori
Es doblarà el número de càmeres i s'incrementen els controls i els patrullatges policials
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha reforçat les mesures de seguretat a la urbanització de Pineda de Bages després del repunt de robatoris registrat durant el passat mes de juny i del darrer intent de robatori ocorregut aquesta setmana.
Després d'aquests fets, s'ha decidit instaurar més presència policial durant tot el dia i també s'incrementaran els controls preventius per part del cos de la Policia Local. Per altra banda, s’ha encarregat als serveis tècnics municipals un estudi per tal d’ampliar els dispositius de videovigilància passant de les 3 càmeres actuals a 6 o 7 dispositius. Aquestes darreres setmanes, el consistori ha estat treballant de manera coordinada amb la Policia Local, els Mossos d’Esquadra i el Departament d’Interior per donar una resposta ràpida i efectiva, que han acabat derivant en les actuacions per reforçar la seguretat a la urbanització que s'han adoptat de manera immediata, segons el consistori.
Fa quinze dies es va celebrar una reunió de la Junta Local de Seguretat per analitzar la situació. Posteriorment, aquest dilluns al vespre, la regidora de Seguretat Ciutadana, Núria Clarella, i l’alcalde, Joan Carles Batanés, es van reunir a Pineda de Bages amb representants de l’Associació de Veïns, veïns de la urbanització, la Policia Local i els Mossos d’Esquadra per escoltar les seves inquietuds i traslladar les mesures que s’estaven preparant. Aquest dimecres al matí també s’ha celebrat una reunió telemàtica d’urgència amb la directora dels Serveis Territorials d’Interior i Seguretat Pública a la Catalunya Central, Elena Roca, per continuar coordinant les actuacions.
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