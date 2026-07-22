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Santpedor instal·la nova il·luminació a dos espais del poble

El consistori busca oferir uns equipaments «més segurs, accessibles i de qualitat per a tota la ciutadania»

La nova il·luminació de la zona d'esbarjo per a gossos

La nova il·luminació de la zona d'esbarjo per a gossos / Ajuntament de Santpedor

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Regió7

Santpedor

L'Ajuntament de Santpedor ha instal·lat nous punts de llum a la zona d'esbarjo per a gossos, situada al camí de l'Hortalà, entre el polígon de Santa Anna III i l'Aiguamoll de la Bòbila; i a l'aparcament de la carretera de Navarcles.

L'actuació permet millorar la il·luminació de l'espai, incrementant la seguretat i el confort de les persones durant les hores de menys llum. Amb aquesta intervenció, l'Ajuntament «continua treballant en la millora i el manteniment dels espais públics del municipi per oferir uns equipaments més segurs, accessibles i de qualitat per a tota la ciutadania».

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