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Súria millora la seguretat viària a l’encreuament del pont de Salipota amb l’avinguda del Cardener

La nova ordenació del trànsit, amb una rotonda pintada i nous carrils d’espera, facilita la circulació en un dels punts amb més intensitat de trànsit del municipi

L’Ajuntament de Súria millora la seguretat viària a l’encreuament del pont de Salipota amb l’avinguda del Cardener

L’Ajuntament de Súria millora la seguretat viària a l’encreuament del pont de Salipota amb l’avinguda del Cardener / Ajuntament de Súria

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Regió7

Súria

L’Ajuntament de Súria ha implantat una nova senyalització horitzontal a l’encreuament del pont de Salipota amb l’avinguda del Cardener per reforçar la seguretat viària i millorar la fluïdesa del trànsit en aquest punt, que registra un elevat volum de circulació. La nova senyalització inclou una rotonda pintada a la calçada i els corresponents carrils d’espera en sentit descendent per facilitar la incorporació dels vehicles.

L’avinguda del Cardener és la principal via d’accés al barri de Salipota a través dels seus dos trams. A més del trànsit habitual del veïnat, aquest vial també concentra els desplaçaments relacionats amb l’Escola Salipota i l’Institut Mig-Món, situats al mateix barri.

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La posada en servei d’aquesta nova ordenació del trànsit és una iniciativa de l’àrea de Via Pública de l’Ajuntament, emmarcada en els treballs de renovació de la senyalització horitzontal que s’estan duent a terme al centre urbà i en diferents barris del municipi. Aquesta actuació compta amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona i amb recursos propis del consistori.

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Súria millora la seguretat viària a l’encreuament del pont de Salipota amb l’avinguda del Cardener

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