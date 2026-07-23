Cremen uns matolls al costat del CAP de Navarcles
Paral·lelament també s'han calat foc uns matolls a una nau abandonada pròxima
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Manresa
Els Bombers de la Generalitat han treballat aquesta matinada de dijous en un petit incendi a uns matolls al costat del CAP de Navarcles. L'avís al 112 s'ha fet a les 2.52 hores i el cos d'emergències hi ha desplaçat una única dotació. Paral·lelament, a una nau abandonada just al costat del centre mèdic, també s'ha calat foc a uns matolls, segurament arran de les mateixes flames, i ha estat la mateixa dotació la que hi ha treballat.
En cap dels dos casos hi ha hagut complicacions per extingir les flames ni tampoc han causat afectacions més enllà dels matolls cremats. Una hora després de l'avís s'han donat per extingits els dos focs i els Bombers han tornat a parc.
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