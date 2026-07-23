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Membres del Centre Excursionista de Navarcles coronen el cim del Perdiguero

Els excursionistes van fer nit al refugi del Portillón per ascendir l'endemà fins al pic de 3.222 metres

Membres del Centre Excursionista de Navarcles al cim del Perdiguero

Membres del Centre Excursionista de Navarcles al cim del Perdiguero / CENTRE EXCURSIONISTA DE NAVARCLES

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Regió7

Manresa

El Centre Excursionista de Navarcles va dur a terme una sortida al Pirineu per ascendir el cim del Perdiguero, situat entre l’Aragó i el departament d’Alta Garona (França). Després de sortir de l’aparcament de Llanos del Hospital, a Benasc, els excursionistes es van enfilar per la vall de Remuñe fins al coll inferior de Literola, per fer nit al refugi del Portillón. L’endemà, el grup va assolir el cim del Perdiguero, de 3.222 metres, fent la tornada per la vall de Lliterola.

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