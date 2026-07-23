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Tanquen l'accés a l'espai natural de Montserrat per l'alt risc d'incendi

S'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa a 156 municipis de 20 comarques i el nivell 3 a 463 municipis de 37 comarques

Una parella d'Agents Rurals a Montserrat

Una parella d'Agents Rurals a Montserrat / Pau Cortina / ACN

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Regió7 / ACN

Barcelona

El parc natural de Montserrat i el de la Serra de Montsant s'han afegit aquest dijous als cinc parcs que ja hi ha tancats per perill d'incendi -Baronia de Rialb, Ribera Salada, Montmell-Marmellar, Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies-. El nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal està vigent a 156 municipis de 20 comarques, mentre que el nivell 3 per perill molt alt s'ha activat a 463 municipis de 37 comarques.

El sotsinspector dels Agents Rurals i coordinador regional d'especialitats de la Catalunya central, Josep Maria Capdevila, ha demanat "responsabilitat" a la ciutadania i que es respectin les restriccions. "És important que es consultin quines activitats es poden fer i que davant qualsevol columna de fum es truqui al 112", ha dit.

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Tanquen l'accés a l'espai natural de Montserrat per l'alt risc d'incendi

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