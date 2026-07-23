Navàs renova la gespa del camp de futbol i continua treballant en la remodelació de les piscines
A banda de la nova gespa, s'han substituït les porteries i les banquetes
En el cas de la piscina, es preveu construir nous vestidors, crear un bar-restaurant ampliar el vas petit
Regió7
Navàs està duent a terme aquest mes de juliol la renovació de la gespa del camp de futbol, una actuació que inclou també la substitució de les porteries i les banquetes. L’objectiu és millorar tant la qualitat del terreny de joc com la seguretat dels esportistes. Paral·lelament, l'Ajuntament continua treballant per fer realitat la remodelació de les piscines municipals. El projecte preveu la construcció de nous vestidors que donaran servei tant a la piscina com a les pistes de pàdel, la creació d’un nou bar-restaurant i l’ampliació del vas petit per adaptar-lo millor a les necessitats actuals d’ús. La primera licitació ha quedat deserta i, actualment, el consistori es troba en una fase de negociació amb l’objectiu d’evitar la redacció d'un nou projecte i poder executar les obres mantenint els imports previstos.
L'Ajuntament navassenc impulsarà durant els pròxims tres anys, fins al 2028, un conjunt d’actuacions de millora dels equipaments esportius municipals en el marc del Pla de Xoc d’Equipaments Esportius. Aquest programa compta amb una subvenció de la Generalitat de Catalunya de 160.000 euros, a la qual el consistori aporta un 25% addicional, fet que permet assolir una inversió total de 215.745,94 euros. L’objectiu del pla és modernitzar les instal·lacions esportives, millorar-ne l’eficiència energètica i garantir espais més segurs, confortables i funcionals per a la pràctica esportiva.
Les actuacions previstes per aquest any inclouen la substitució dels projectors halògens del camp de futbol per il·luminació LED, una millora que incrementarà la qualitat lumínica, reduirà el consum energètic i generarà un important estalvi econòmic. També es construirà una paret divisòria entre la grada i la zona d’accés al Pavelló Blau per millorar l’organització dels espais, incrementar la seguretat dels usuaris i reduir les pèrdues energètiques de l’equipament.
De cara al 2027, el Pavelló Blau serà objecte de diverses actuacions de millora. Es renovarà la fusteria exterior de les finestres de la pista, substituint el policarbonat per vidres de baixes emissions, i s’instal·larà aïllament tèrmic al sostre per optimitzar el confort interior i reduir el consum energètic. A més, es rehabilitaran els vestidors de la pista Sant Jordi per adequar-los a les necessitats actuals.
Instal·lació d’aerotèrmia al Pavelló
El consistori ha presentat a la Diputació de Barcelona, dins del programa Renovables 2030, el projecte executiu per implantar un sistema d’aerotèrmia al Pavelló Municipal de Navàs. El projecte té un pressupost de 484.445,44 euros i ha obtingut una subvenció de 363.334,08 euros, que representa el 75% del cost total. Si el cost final de la instal·lació és inferior al pressupostat, es podrà reduir també l’aportació econòmica que haurà d’assumir el consistori.
La implantació d’aquest sistema permetrà climatitzar el pavelló tant a l’hivern com a l’estiu i generarà un estalvi anual estimat d’uns 30.000 euros. Tot i que la inversió estava prevista per amortitzar-se en un termini aproximat de quinze anys, el fet de comptar amb una subvenció del 75% escurçarà considerablement aquest període.
A més, la combinació de l’aerotèrmia amb la instal·lació fotovoltaica existent al pavelló reduirà de manera significativa el cost energètic respecte del sistema actual de calefacció de gas i contribuirà a disminuir les emissions de CO₂. Malgrat que l’electricitat té un impacte ambiental associat, l’elevada eficiència de les bombes de calor fa que aquesta sigui una alternativa molt més sostenible que els sistemes convencionals basats en combustibles fòssils.
Tant la recepció de la subvenció com l’execució de les obres estan previstes per a l’estiu del 2027, coincidint amb el període de menor activitat esportiva per minimitzar les afectacions als usuaris. Aquestes actuacions es desenvoluparan simultàniament amb les previstes dins del Pla de Xoc.
Nova maquinària i millores a l’Eix
Durant aquest any també s’han dut a terme diverses actuacions de millora al complex esportiu de l’Eix. S’han renovat els filtres de la piscina d’estiu, s’ha incorporat nou material per a la sala de fitness, com ara màquines, manuelles i mobiliari organitzador, i s’ha substituït el tatami. Igualment, s’ha instal·lat protecció als miralls de la sala de fitness per incrementar la seguretat dels usuaris. Paral·lelament, s’està treballant en la licitació del nou deshumidificador de la piscina coberta, una actuació valorada en prop de 80.000 euros. Es tracta d’una inversió poc visible per als usuaris, però imprescindible per garantir el bon funcionament de la instal·lació i allargar-ne la vida útil.
Amb totes aquestes actuacions, l’Ajuntament de Navàs reafirma el seu compromís amb la modernització dels equipaments esportius municipals, apostant per instal·lacions més eficients, sostenibles i adaptades a les necessitats presents i futures de la ciutadania.
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