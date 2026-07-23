El Parc Natural de Sant Llorenç controlarà l'estat dels boscos en temps real
La instal·lació d'un dispositiu a l’antiga masia la Mata, a Mura, permetrà seguir a l’instant diferents variables i aprofundir en el coneixement de la resposta dels boscos mediterranis al canvi climàtic.
El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac ha posat en marxa, a la seu de la Mata (Mura), un nou sistema per conèixer millor com evoluciona la vegetació d'aquest espai protegit, situat entre el Bages, el Moianès i el Vallès Occidental. La instal·lació consisteix en un dispositiu ubicat a la torre de l'estació meteorològica oficial, que actua com a centre de comunicació d'una xarxa de sensors. Aquesta actuació s'emmarca en una iniciativa del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) dins d’un projecte (ECO-FUN), que investiga com responen els boscos mediterranis davant del canvi climàtic.
En concret, el projecte se centra a detectar canvis ecològics sobtats i entendre com afecten el funcionament dels boscos. Per fer-ho, desplega xarxes de sensors automatitzats basats en tecnologia IoT (internet de les coses), que permeten monitorar en temps real variables clau dels ecosistemes i la seva relació amb el microclima.
El sistema permet recollir dades de manera contínua sobre la temperatura, la humitat, les condicions del sòl i variables fisiològiques dels arbres que influeixen en la salut del bosc. Aquestes dades no només serveixen per fer-ne el seguiment, sinó també per analitzar com responen els arbres a situacions d'estrès, com la sequera o les onades de calor.
Un dels objectius principals del projecte és entendre millor les respostes funcionals dels boscos davant l'augment de la temperatura i dels episodis climàtics extrems, i identificar possibles punts crítics o límits a partir dels quals els ecosistemes poden experimentar canvis importants. A més, la xarxa de sensors contribueix a crear un sistema de monitoratge i alerta primerenca que ajuda a detectar situacions de risc i avaluar la vulnerabilitat dels boscos en temps real.
Aquest tipus d'iniciatives, segons destaquen fonts del parc, «són especialment rellevants en un context de canvi climàtic, ja que permeten disposar de dades contínues i precises per prendre decisions de gestió més informades i avançar cap a una millor conservació dels ecosistemes forestals».
La instal·lació s'ha dut a terme aprofitant una infraestructura ja existent i ha comptat amb el suport de Meteoguilleries i de l'empresa DRONE51. La torre que des de fa anys acull l'estació meteorològica homologada del parc ha facilitat el muntatge i la posada en marxa del sistema, evitant noves intervencions en l'entorn natural.
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