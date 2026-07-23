La plataforma opositora de la planta de biogàs de Sant Mateu reitera el seu rebuig després de la trobada amb els promotors
Mig Cardener Viu manté que considera inadequades instal·lacions de la dimensió de la projectada i que la ubicació, pròxima als nuclis de Súria i Callús, «només respon a motius econòmics»
La plataforma Mig Cardener Viu es manté ferma en la seva oposició a la construcció de la planta de biogàs de capital privat projectada a Sant Mateu de Bages, malgrat la valoració que feien els promotors de la primera reunió d’una comissió de seguiment i diàleg de la iniciativa, que ha tingut lloc aquest dimecres. En un comunicat posterior, el col·lectiu ha reiterat la seva consideració que la instal·lació que vol construir Nortegas Renovables «causarà greus perjudicis a Súria, Callús i Sant Mateu».
La trobada ha servit sobretot perquè els promotors de la iniciativa expliquessin el projecte i el pla de desenvolupament, i poguessin aclarir dubtes i detalls a totes les parts, ja que s’hi han convocat administracions, pagesos i ramaders i representants d’aquests col·lectius opositors. La valoració que en feia l’empresa i l’enginyeria d’aquesta trobada, segons va fer públic, era positiva per l’obertura d’aquest canal de diàleg.
Ara bé, en un comunicat posterior, els membres de Mig Cardener Viu han explicat que en la mateixa reunió han deixat clar que no comparteixen l’objectiu de construir la macroplanta, perquè creuen que causaria «greus perjudicis» a les poblacions de l’entorn. Alhora, han qüestionat les dades exposades sobre el projecte i, sobretot, les conseqüències. I també han demanat per quina raó no s'havia convocat els sindicats agraris, que consideren que, en general, són contraris a les macroplantes de biogàs com la que es proposa a Sant Mateu.
Mig Cardener Viu ha reiterat, com ja havia explicat Regió7, la seva preocupació per l’emplaçament previst, molt a prop dels nuclis de Súria i Callús, que la plataforma creu que «s'ha triat per motius econòmics, és a dir, per a aprofitar la proximitat amb la xarxa de gas i el col·lector de salmorres». En la trobada s’ha demanat als promotors i als representants de la Generalitat si es pretenia abocar l’aigua de la macroplanta al col·lector i, segons la plataforma, «la resposta ha estat, repetidament, ‘és una possibilitat’».
Segons el projecte de Nortegas, recollit per la plataforma, «la refineria de biogàs es construiria dins el terme de Sant Mateu de Bages, però a prop dels nuclis de Súria i de Callús. Té previst tractar 200.000 tones de purins, fems, gallinassa i restes d’escorxador cada any». Això, destaquen, «la converteix en una de les més grans de Catalunya i fins i tot de l’Estat espanyol». Per a Mig Cardener Viu, el transport de tots aquests residus «farà augmentar molt el trànsit de camions: s’ha calculat una mitjana d’un camió de purins cada quatre minuts per la C-55, fet que posa en dubte que el projecte afavoreixi l’anomenada energia verda».
A més, diuen, el projecte «inclou la construcció d’una bassa de digestat líquid (residu amb valor de fertilitzant). La capacitat de la bassa seria enorme: 29.750 metres cúbics, de manera que la pudor que se’n desprendria seria molt molesta per als nuclis de Súria (a 2,1 km) i Callús (a 3,5 km) i encara més per als barris de la Pobla, Antius i el Fusteret, que són molt a la vora de l’indret previst». També en subratllen que la planta «ocuparia més de sis hectàrees, entre la refineria i els accessos, i que en formarien part quatre digestors de 7.000 metres cúbics i una torxa (xemeneia alta) per a cremar gasos».
Tal com ja havia recollit Regió7 anteriorment, la plataforma també posa l’accent en els seus arguments en assenyalar que «aquestes plantes de biogàs no resolen el problema dels purins, i encara menys al Bages, una comarca que pot absorbir perfectament tots els que origina. El projecte, a més, considera que el risc d’incendi de la planta seria de nivell alt (nivell 7)». I conclouen que «en definitiva, hi ha un negoci privat que perjudica el territori amb un trànsit de camions exagerat, pudor i riscos diversos, a canvi d’una aportació energètica discutible».
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