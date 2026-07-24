Controlat l'incendi d'Artés que ha obligat a desallotjar els veïns d'una casa contra la que ha impactat el foc
L'ADF ha hagut de rescatar el conductor d'una retroexcavadora que ha quedat atrapat per les flames
El foc d'Artés ja està controlat. Als volts de les 17 hores, els Bombers i les ADF que hi treballaven han pogut tancar el perímetre de l'incendi, i prop de un quart de sis de la tarda ja s'ha donat per controlat. La proximitat de les flames a les cases ha obligat a desallotjar els veïns d'una casa contra la què el foc ha impactat, sense greus conseqüències, i d'altres al carrer Serra del Cadí. Se'ls ha portat cap a la piscina municipal. També s'ha demanat que es confinessin altres veïns i els nens d'una casal que s'estava fent a l'Institut.
També s'ha hagut de rescatar una persona que treballava amb una excavadora i que ha estat atrapada per les flames. L'home intentava salvar la maquinària del foc i s'ha refugiat sota la màquina. L'ADF l'ha pogut rescatar i portar al CAP de la població. La columna de fum es veia des de tot Artés i part de l'Eix Transversal, i ha alertat la població, que ha donat l'avís s'ha donat a les 16.03 hores. El foc ha començat a a la zona de bosc de darrere el camp de futbol i l'institut.
Cubes i ADF de la població s'han mobilitzat ràpidament. Ha començat cremant una zona amb una pila de llenya i s'ha enganxat al bosc, al pendent que puja cap a els Roquinyons. Per part dels Bombers hi han treballat 7 dotacions terrestres.
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