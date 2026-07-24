Una persona atesa per un incendi en un garatge, a Sant Joan de Vilatorrada
Sis dotacions dels Bombers treballen per apagar el foc, que afectaria una caravana
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Sant Joan de Vilatorrada / Manresa
Sis dotacions dels Bombers de la Generalitat treballen aquest divendres al vespre en un incendi que s'ha declarat a l'interior d'un garatge de la plaça de la Pau de Sant Joan de Vilatorrada. Les flames, que haurien començat en una caravana, han generat una gran fumerada que ha sortit dels baixos del número 8 de l'esmentada plaça, i s'han escampat per bona part dels carrers de l'entorn.
Els Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM) han atès una persona, que hauria patit un atac d'angoixa.
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