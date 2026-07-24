El Moianès repeteix i reforça el bus nocturn per festes amb cobertura a tota la comarca
El servei es posa en marxa aquest dissabte per la Nit de Castellcir, amb un segon vehicle de 55 places per donar resposta a l’alta demanda i replicant rutes, horaris i la figura dels informadors
L’excel·lent resposta que va tenir l’estrena de l’any passat (més d’un miler d’usuaris) ha portat el Consell Comarcal del Moianès a no només repetir, sinó reforçar, el Bus de nit. Una oferta de transport que vol donar resposta a les particularitats de la comarca i a una situació que s’ha detectat com a demanda: el de la mobilitat festiva dels joves entre municipis. Aquest dissabte serà la primera de les 6 jornades que estarà disponible, en aquest cas per la Nit Jove de Castellcir.
El conseller comarcal de Joventut del Moianès, Ferran Jordà, ha explicat que l’èxit de la primera edició, el 2025, va deixar clar que era una oferta necessària, que a més a més, en la línia de l’experiència inicial vol anar «més enllà d’un simple servei de transport. Volem que sigui un espai des del qual ja es treballi per fomentar unes festes segures i cíviques». I també que calia reforçar-lo. Així, segons ha concretat Jordà, enguany hi haurà dos autocars de 55 places (l’any passat n’era només un), i un de 22 per donar màxima resposta a la demanda. «També hi ha un increment de professionals de l’àmbit social, 5 en total, que viatgen amb els joves. S’encarregaran de vetllar pel bon funcionament del trajecte, intervenir en possibles incidències i garantir un retorn tranquil».
A banda d’aquest dissabte, el servei s’oferirà cinc dies més: per la Safarra de Sant Quirze, dues nits de la festa major de Moià i dues de la de Castellterçol
El servei, que és gratuït per als usuaris (el Consell Comarcal n’assumeix íntegrament el cost), consta d’un total de 3 línies (identificades amb els colors blau, verd i vermell) per donar cobertura a les deu poblacions. La més llarga, la blava, va des de Santa Maria d’Oló fins a Castellcir en una ruta de nord a sud bàsicament per la C-59 passant per l’Estany, Moià i Castellterçol. Aquesta és la que es preveu que tingui, per població, una demanda més elevada, per la qual cosa disposarà d’un autocar de 50 places. La línia verda sortirà des de Collsuspina i també passarà per Moià, a més de Monistrol de Calders i Calders, amb parada a Castellcir a la meitat de l’itinerari i al final. La vermella sortirà de Sant Quirze Safaja i passarà també per Granera.
Per a cadascuna de les tres línies s’ha establert un horari d’anada (oscil·la entre 2/4 d’11 i les 11 de la nit) i dues opcions horàries de tornada, la primera de les quals sortirà de Castellcir a quarts de 3 de la matinada, i la segona al voltant de les 5.
El bus també funcionarà per la Safarra (Sant Quirze Safaja); la festa major de Moià de mitjans d’agost, en dues jornades, i la de Castellterçol, cap a finals d’agost, també dos dies.
Per poder accedir a aquest servei, els joves que el vulguin utilitzar únicament han de fer una inscripció prèvia, obligatòria (i, com es deia, gratuïta), a través d’un formulari virtual que hi ha a la pàgina web del Consell Comarcal. En aquest cas, la data límit és aquest divendres a les 12 del migdia.
Agents nocturns als busos
El conseller comarcal de Joventut, Ferran Jordà, destaca l’aspecte afegit d’aquest servei, que és que a cada línia compta amb la figura d’un informador, «agents nocturns, que faran un acompanyament del jovent. En el sentit que no només s’encarregaran de controlar que els usuaris hagin fet correctament la reserva prèvia, que és un requisit imprescindible, sinó que també assessoraran perquè la festa des d’un bon inici es porti d’una manera cívica ordenada».
En aquest sentit, hi afegeix que són educadors que «ens ajuden amb aquesta proposta, que per nosaltres va més enllà d’un simple servei de transport. Ho és, però també és una mesura de seguretat per a la mobilitat dels nostres joves, i alhora volem que sigui aquest àmbit d’assessorament perquè la festa sigui saludable i amb convivència». De fet, la iniciativa forma part del pla de joventut que l’ens comarcal va aprovar l’any passat, «i d’un projecte més ampli que anomenem Fem Oci Segur, que inclou altres serveis com, per exemple, els punts lila», espais d’assessorament i suport davant les violències masclistes i LGTBIfòbiques.
Suport econòmic
Ferran Jordà precisa que «no hi ha edat per disposar d’aquest servei, tot i que està adreçat sobretot als joves perquè mares i pares no s’hagin d’hipotecar sortint de matinada per anar a portar i recollir els seus fills. I portar el jovent de manera segura sense que hagin de recórrer al vehicle privat».
D’altra banda, el conseller comarcal de Joventut ha fet una crida de suport per part de la Generalitat: «Per prestar aquest servei hi ha un esforç ingent per trobar empreses que puguin oferir aquest transport en horari nocturn. Fem una crida a la Generalitat perquè de cara al 2027 ens doni suport, ja que ara el finançament és 100% del fons comarcal. Demanaríem la seva implicació econòmica i administrativa, perquè és un servei adaptat a la particularitat de la comarca. Mirarem de preparar de cara al 2027 un contracte de més de llarga durada perquè sigui més atractiu per a les empreses».
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