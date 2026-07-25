Denuncien una nova agressió a un funcionari al mòdul 5 de Lledoners
Els sindicats denuncien que és la tercera en dos mesos, i ja anomenen aquest mòdul "el pou" de Lledoners
Els sindicats penitenciaris denuncien una nova agressió a un funcionari a la presó de Lledoners. Els fets van passar al mòdul 05, al que consideren que ja s’ha convertit en el “pou” del Centre Penitenciari.
Segons un comunicat, els fets van tenir lloc el dimecres passat, dia 22 de juliol, quan un intern va començar a proferir insults i expressions greument irrespectuoses contra una funcionària i la Cap d'Unitat de Servei i Vigilància perquè volia pujar a la seva cel·la sense permís.
Malgrat els reiterats intents de desescalada, l’intern va ignorar totes les indicacions, i va iniciar la pujada per les escales i, quan van intentar impedir-ho, es va desfer violentament de la subjecció donant-li un cop de colze a les costelles a la cap de servei, fet que va obligar-la a activar un codi d'intervenció. La situació es va agreujar quan l’intern va empènyer violentament la funcionària amb la intenció de fer-la caure per les escales. Però la intervenció dels professionals presents va permetre reduir-lo.
Segons els sindicats, en menys de dos mesos, el MR05 ha estat escenari d’agressions, episodis de violència i intervencions de risc que han posat en greu perill la integritat física dels professionals. El balanç, segons un comunicat d'UGTPresons, "és absolutament inacceptable: tres funcionaris han sigut baixa mèdica a conseqüència de les lesions patides mentre exercien les seves funcions".
Segueixen denunciant que cal reforçar el departament amb 4 funcionaris i una plantilla estable, reforçar a l’Equip multidisciplinari, i fer un cribratge dels interns assignats a aquest mòdul. A més, diuen que la Secretaria no cobreix les baixes des de fa mesos, no contracta reforços d’estiu i ni tan sols cobreix els formadors que han marxat.
Per això, diuen que l’única manera de superar aquesta situació és anar tots a una, i per això ja han parlat amb la Direcció per aplicar aquestes mesures.
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