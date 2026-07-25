Santpedor celebra aquest cap de setmana les tradicionals festes de Santa Anna
Aquest dissabte a la tarda tindrà lloc l'acte de lliurament de la bandera de Santpedor existent des de 1507, que passarà a mans del Club de Tenis
Santpedor celebrarà la festa de Santa Anna aquest cap de setmana, una de les tradicions més arrelades al poble i que reunirà les entitats al voltant de la patrona de Santpedor, mantenint viu un llegat que es transmet de generació en generació.
Un dels moments més emblemàtics serà el relleu dels abanderats de la vila, un reconeixement que enguany recau en el Club de Tenis Santpedor.
Durant l'acte institucional de dissabte, l'entitat rebrà la bandera de Santpedor existent des de 1507 i l'ofrena floral, que traslladarà l'endemà diumenge des de l’ermita de Sant Francesc fins a l'ermita de Santa Anna en la tradicional caminada. Aquesta distinció remarca la trajectòria i el compromís del Club formant part del teixit associatiu i esportiu del poble.
La programació de Santa Anna de dissabte inclou, entre d'altres, el lliurament dels premis del Concurs de Balcons Florits, la renovació del vot a Santa Anna, les actuacions de cultura popular, la botifarrada a càrrec de la Llar d’Avis Ca l’Arola i el ball de Sant Jaume. A més, la celebració coincideix amb la cloenda de les activitats de l’Estiu Jove dissabte al vespre amb el Concurs de Música Jove i el concert del grup Strombers.
Diumenge, la celebració continuarà amb el pelegrinatge a les ermites, la missa en honor a Santa Anna, l'esmorzar de germanor i una audició de sardanes, en una jornada de tradició, participació i sentiment de poble.
No hi faltarà el trenet per fer el recorregut des de Cal Llovet fins a Santa Anna.
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