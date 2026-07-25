Tres ferits, dos de greus, en una col·lisió entre dues motos i un tractor a Santpedor
L'accident s'ha produït aquest dissabte al matí a la BV-4511 i ha obligat a mobilitzar dues dotacions dels Bombers
Tres persones han resultat ferides, dues de gravetat i una de caràcter lleu, aquest dissabte al matí en una col·lisió entre dues motocicletes i un tractor a la carretera BV-4511, al terme municipal de Santpedor.
L'accident ha tingut lloc a les 10.12 hores, entre el punt quilomètric 7 i 8 de la carretera BV-4511, per causes que encara es desconeixen.
Segons les primeres informacions, en el sinistre s'hi han vist implicades dues motocicletes i un tractor. Com a conseqüència de la col·lisió, tres persones han resultat ferides: dues de greus i una de lleu.
Fins al lloc dels fets s'hi han treballat dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han dut a terme tasques d'assistència i de seguretat a la zona. Els serveis d'emergències també hi han mobilitzat ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que han traslladat els dos ferits a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.
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