Els Bombers rescaten amb helicòpter tres excursionistes a Montserrat
Les tres persones han pogut ser baixades il·leses del cim de l'Agulleta
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Manresa
Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest matí tres excursionistes que no podien baixar del cim que havien pujat a Montserrat. Els joves han avisat prop de les 11 del matí que es trobaven bloquejats a 15 metres del cim de l'Agulleta, on havien pujat amb cordes. Un cop allà no s'atrevien a baixar, ni a acabar d'arribar a dalt.
Els Bombers els han ajudat a acabar de pujar, remuntats amb corda fins al cim. Des d'allà, amb un vol estacionari de l'helicòpter, sense acabar d'aterrar, s'ha fet l'extracció i se'ls ha traslladat fins a Santa Cecília.
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