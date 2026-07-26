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Els Bombers rescaten amb helicòpter tres excursionistes a Montserrat

Les tres persones han pogut ser baixades il·leses del cim de l'Agulleta

L'helicòpter ha fet un vol estacionari per pujar els joves a bord

L'helicòpter ha fet un vol estacionari per pujar els joves a bord / Bombers de la Generalitat

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Eduard Font Badia

Manresa

Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest matí tres excursionistes que no podien baixar del cim que havien pujat a Montserrat. Els joves han avisat prop de les 11 del matí que es trobaven bloquejats a 15 metres del cim de l'Agulleta, on havien pujat amb cordes. Un cop allà no s'atrevien a baixar, ni a acabar d'arribar a dalt.

Els Bombers els han ajudat a acabar de pujar, remuntats amb corda fins al cim. Des d'allà, amb un vol estacionari de l'helicòpter, sense acabar d'aterrar, s'ha fet l'extracció i se'ls ha traslladat fins a Santa Cecília.

Els Bombers han acabat de pujar els excursionistes amb cordes fins al cim

Els Bombers han acabat de pujar els excursionistes amb cordes fins al cim / Bombers de la Generalitat

Els excursionistes han estat rescatats sans i estalvis en helicòpter

Els excursionistes han estat rescatats sans i estalvis en helicòpter / Bombers de la Generalitat

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