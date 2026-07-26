Navarcles començarà a finals d’any les obres de la plaça del General Prim
Els pressupostos de la Generalitat inclouen 250.000 euros per fer el canvi cap a un espai peatonal i es preveu que acabi a mitjans de l’any que ve
L’Ajuntament de Navarcles reformarà completament la plaça del General Prim per convertir-la en un espai pensat per als vianants. Les obres s’han pogut desencallar gràcies a la subvenció de 259.343,54 inclosa als pressupostos de la Generalitat aprovats recentment. La voluntat del consistori, tal com expressa l’alcaldessa del municipi, Alba Pérez, és començar les obres abans de finalitzar l’any, per poder enllestir-ho durant la primera meitat del 2027.
Pérez valora molt positivament aquest finançament: «Per nosaltres és bàsic tenir aquests recursos de finançament supramunicipal. Navarcles pot destinar molt pocs recursos a inversions». De fet, detalla, la majoria d’inversions dels darrers anys, com les places Sant Valentí o Mas Aguilar, han sigut pagades gràcies a l’ajut econòmic d’institucions com la Generalitat o la Diputació.
La reforma de la plaça del General Prim, ubicada a l’interior del nucli històric, permetrà que els vianants gaudeixin de més espai. «Actualment, només hi ha asfaltat, i els cotxes hi aparquen. Es remodelarà, es trauran les places d’aparcament i es donarà prioritat als vianants, deixant un espai perquè els cotxes també puguin passar», explica l’alcaldessa. «El que es fa principalment és organitzar-la per fer-la més peatonal, sense fer fora els cotxes, però tenen un espai molt més reduït». S’habilitaran espais perquè la gent pugui seure i s’eliminarà l’asfalt, com ja es va fer recentment amb la plaça Mas Aguilar, que ha rebut un premi nacional d’arquitectura.
El projecte ja està redactat i, amb el finançament assegurat, des del consistori esperen poder començar les obres abans d’acabar l’any i que la majoria de la reforma es desenvolupi durant els primers mesos del 2027. «Les obres tenen un termini d’execució d’uns sis o set mesos». Per tant, es podrien donar per acabades entre abril i juny de l’any que ve. Precisament, la redacció d’aquest projecte es va fer amb suport econòmic de la Diputació de Barcelona, i s’espera que s’aprovi aquest mateix juliol per licitar les obres i adjudicar-les el més aviat possible.
Aquest procés forma part d’una remodelació dels carrers i places del nucli històric que s’ha dut a terme en aquesta legislatura. De fet, segons Pérez, la nova plaça «seguirà l’estètica i l’idea» de les places ja reformades i del projecte previst per la plaça de la Vila. «Estem unificant tot el casc antic». L’objectiu d’aquestes reformes en aquest espai és, segons l’alcaldessa del municipi, «impulsar el comerç local». «Sabem que les formes de consumir estan canviant i hem d’apostar per comerç local, i la millor manera de fer-ho és que estigui en espais on la gent del poble pugui passejar i no es sentin obligats a sortir del municipi».
Pérez considera que «faltava inversió pública per revitalitzar el nucli antic, que és on hi ha més comerç». «Nosaltres dèiem, quan ens vam presentar, que Navarcles gaudeix de grans infraestructures, com el centre cultural o l’escola bressol, però ara era el moment d’invertir en via pública. Tenim aquesta necessitat».
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