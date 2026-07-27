El Bages i el Baix Llobregat incrementen l’ús del servei ‘Fem-ho Fàcil’ de la Diputació de Barcelona
Durant el primer semestre de 2026, les consultes al servei d’atenció directa a la ciutadania Fem-ho Fàcil de la Diputació de Barcelona s’han multiplicat per cinc al Bages i han crescut un terç al Baix Llobregat en comparació amb tot l’any 2025
Regió7
Les consultes al servei Fem-ho Fàcil a les comarques del Bages i el Baix Llobregat han passat de ser testimonials l’any 2024 (2 consultes al Bages i 12 al Baix Llobregat) a registrar-ne un total de 353 i 1.257, respectivament, durant el primer semestre de 2026. Aquest fort augment entre 2024 i 2026 evidencia la consolidació del servei com un canal útil de suport i acompanyament a la ciutadania.
Els resultats de 2026 són fruit de l’impuls conjunt de la Diputació de Barcelona i els consells comarcals del Bages i del Baix Llobregat per incrementar la visibilitat del servei Fem-ho Fàcil i facilitar-hi l’accés des dels espais digitals amb més demanda. En concret, les mesures de visibilització del servei s’han centrat a reforçar-ne la presència al web i vincular-lo a tràmits prioritaris amb un volum elevat de consultes i sol·licituds, com ara els ajuts per a menjador i per a transport escolar, i també els ajuts per al lloguer. L’estratègia de vincular el servei a tràmits freqüents ha servit perquè les persones usuàries puguin identificar de manera més senzilla els canals de suport disponibles en cada moment.
Fem-ho fàcil és un servei de la Diputació de Barcelona que ajuda la ciutadania a fer tràmits electrònics, cercar informació pública mitjançant el Portal de Transparència i presentar sol·licituds d’accés a la informació pública. Les funcionalitats d’aquest servei contribueixen a reduir desigualtats i a facilitar l’accés a l’administració digital a col·lectius que pateixen bretxa digital o altres dificultats específiques.
A més de l’atenció telefònica, el servei Fem-ho fàcil també resol dubtes per correu electrònic, via WhatsApp, mitjançant el formulari web Et truquem! i amb videoatenció assistida multiidioma. Amb l’objectiu d’atendre la màxima diversitat possible de manera inclusiva, el servei inclou un protocol telefònic per ajudar les persones amb discapacitat visual i un servei d’interpretació de signes per a persones amb discapacitat auditiva.
El servei Fem-ho fàcil de la Diputació de Barcelona també millora la transparència i el bon govern de les administracions locals i supramunicipals, a més de promoure l’accés d’empreses petites i mitjanes a la licitació pública, en benefici del desenvolupament econòmic local.
El servei Fem-ho fàcil de la Diputació de Barcelona respon als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 10 ‘Reducció de les desigualtats’ i número 16 ‘Pau, Justícia i Institucions Sòlides’. Els 17 ODS van ser proclamats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l’agenda global per a 2030. La Diputació de Barcelona n’assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d’acord amb aquests ODS.
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